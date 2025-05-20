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免大學文憑也應徵！13項職缺不怕被AI取代 發展穩定薪資佳

聯合新聞網／ 綜合報導
有13樣工作不容易被AI取代。圖／Ingimage
有13樣工作不容易被AI取代。圖／Ingimage

AI浪潮來襲，許多人都怕未來工作被取代。不過其實有13種工作，不需要「大學學位」，薪資也不錯，而且又可以長期穩定發展，還不會被AI取代的職缺，包含「空服員、旅宿業經理、水電工、保全」等工作。

根據《今日美國報》報導，美國履歷撰寫服務公司（Resume Now）職涯專家史賓塞（Keith Spencer）指出，不太可能被AI取代的工作，有一些共同的特質，像是要有高度人際互動需求，或者是首要夠靈巧，在不可預測的環境中操作，以及高度創造力的工作。

共有13種不易被AI取代的工作：

1、森林火災檢查員與預防專員

工作內容：評估火災風險、調查野火起因並制定預防火災策略。

為何不易被AI取代：預防野火需實地查訪，無法完全自動化。

2、空服員

為何不易被AI取代：AI無法送餐，機上服務需要與人交流。

3、旅宿業經理

工作內容：管理旅宿設施的營運與員工、讓住宿者滿意。

為何不易被AI取代：AI不能即時處理客房馬桶堵塞等突發狀況。

4、電工

為何不易被AI取代：AI無法安裝吊燈，電工工作需人力直接協助。

5、水電工、管道安裝工

工作內容：安裝並維修住家與商業場所的水與瓦斯系統。

為何不易被AI取代：工作情況複雜多變，AI難以全面應對。

6、工業機械技師

工作內容：維護工業場所的機械系統。

為何不易被AI取代：須即時解決問題，AI難以勝任。

7、主廚與料理長

為何不易被AI取代：AI無法品嚐湯的味道，料理開發和食物準備需創意。

8、助聽器專家

工作內容：處理助聽器並照顧病患。

為何不易被AI取代：工作需要手動操作、跟人有互動。

9、個人服務經理

工作內容：管理健康計畫、活動策劃或高端禮賓服務。

為何不易被AI取代：需人際互動、情緒判斷與決策能力。

10、機械維護技工

工作內容：負責工業機械的例行維護。

為何不易被AI取代：複雜的維修需人力即時應對。

11、保險業務員

為何不易被AI取代：雖有些承保業務可自動化，但客戶仍需個人化服務。

12、飛機貨運監督員

為何不易被AI取代：部分貨運任務可由AI處理，但應對突發狀況需人力。

13、保全與火警警報系統安裝員

為何不易被AI取代：安裝與排除故障需人力操作。

薪資 職缺 AI

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