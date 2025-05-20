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一票律師「轉這行」月入幾十萬！過來人曝真相：工時少、不加班

聯合新聞網／ 綜合報導
「黑心律師」楊律師分享，近期發現很多律師轉任民間公證人，不僅工時少、時間固定，月收還能高達數十萬。示意圖／Ingimage
「黑心律師」楊律師分享，近期發現很多律師轉任民間公證人，不僅工時少、時間固定，月收還能高達數十萬。示意圖／Ingimage

你有聽過「民間公證人」這個工作嗎？「黑心律師」楊律師分享，近期發現很多律師轉任民間公證人，不僅工時少、時間固定，月收還能高達數十萬。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

楊律師在臉書表示，近期為了公證租約及公證遺囑，接觸多位民事公證人，才發現有好多是律師轉任的民間公證人，詢問對方也上網查詢後，發現絕大多數的民間公證人，月收入比律師更高也更穩定，直言「月收10萬很基本，數十萬的非常多，而且朝九晚五、周休二日，原則上也不加班」。

楊律師進一步說明，律師、法官、檢察官雖然頭銜響亮，但千萬別因此小看民間公證人，後者在很多方面是壓倒性勝過前者的，他也說明「再次驗證那句老話，千萬別用表面輕易去判斷別人」。

貼文一出後，不少網友都表示「現在轉行還來得及嗎？」、「真的，我後悔當初沒攻公證人」、「我也認識很多律師轉公證人」、「真假！我以為公證人的收費都被司法院訂死了」、「需要公證的事情很多啊，我也很常在公證，所以其實當公證人真的是蠻賺錢的」。

不過，也有內行網友分享「民間公證人工作程序繁瑣，而且必須被法院定期監督檢查，尤其英文要很好」。

檢察官 月收入 律師 工時 周休二日 司法院 加班

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