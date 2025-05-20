婚育抉擇牽動女性職涯發展 「她們」的故事就在你我身邊

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經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
職場女性示意圖。圖／AI生成
職場女性示意圖。圖／AI生成

根據1111人力銀行最新發布的「職場女性婚育現況調查」顯示，高達78.8%的女性工作者坦言，婚育之後不得不調整職涯規劃。當中，25.3% 選擇離開職場，成為全職家庭主婦；24.3% 轉職至工時更彈性的工作；另有4.4 %內部轉調部門。

然而，這些數字不只代表人生選擇，也凸顯台灣女性普遍必須在家庭與職涯之間，無奈做出取捨。

現年44歲的李小姐，擁有日文N1認證，曾任職於東京金融機構擔任資金交易員，年收入換算新台幣逾百萬元，她與丈夫在東京相識、結婚，並育有一子，先生原為PC產業高階經理人。

某日，先生因長期過勞，促發急性心臟衰竭，經緊急手術裝上人工心臟，住進加護病房數日，才撿回一命，卻從此必須仰賴充電裝置維生，無法再繼續工作。當時，孩子年幼，李小姐毅然辭去高薪工作，帶著丈夫與孩子返台治療與生活，獨自扛起家庭經濟重擔。

李小姐回憶：「那段日子，先生開刀，孩子上學、還搬家裝潢，我一個人同時處理所有事，真的快撐不下去了。」過去在日本累積10年的金融資歷，回台後卻被視為歸零，國內銀行要求重新考照，求職過程屢屢受挫，長達半年的空窗期。

轉機來自於一間日商企業，看中她對數字的敏銳度，與語言優勢，提供人資薪酬管理職務，這才讓她順利重返職場。李小姐坦言，目前現職收入僅及過往的三分之一，一份薪水養全家勉強收支打平，早就無法像從前存錢了。

李小姐補充，雖考慮利用日文能力兼差補貼家計，卻常因年紀因素未獲青睞。為節省開支，孩子沒上安親班也未補習，改由丈夫在家協助課業。

另一位42歲的陳小姐，曾在廣告業擔任數據應用顧問，年收入最高突破百萬，外語能力佳，去年她主動離開高壓職場，目前正轉型成為催眠師，生活支出靠過往儲蓄與投資維持生活開銷。

陳小姐說，雙方要融入各自家庭，不是一件容易的事，她談過一段三年的感情，對方家庭甚至視她如親人，但兩人最終仍因「是否生育」的歧見無法繼續，她直言：「我不是不願結婚，是怕自由被剝奪，婚姻生子就像買樂透，風險很高，但不保證回報，但會改變人生的軌道，孩子一出生，就面臨照顧上的責任，學齡時有接送、教養等等問題。」

身為家中長女的陳小姐，與最小的弟弟相差9歲，童年常需要幫忙照顧弟妹，她說：「那不是出於責任感，而是被賦予的義務。」這段經歷讓她更明白，不想重複當年的勞心育兒模式。

陳小姐每年固定自助旅行出國3至4次，這是她給自己的療癒時光，一旦成為母親，這樣的生活將瞬間改寫。對於那些以「妳一個人老了怎麼辦？」的關切或情緒勒索，她總淡然回答：「如果婚姻不比單身更快樂，那我為什麼要選擇它？」

陳小姐也觀察到職場對孕產婦仍不友善，有人能安穩請育嬰假長達5年，有人一請產假就被調職。一位朋友在休假生了三胎後回歸職場，公司依舊歡迎她，但她卻因為與社會脫節，接不上進度而主動辭職，最終淪為「家裡沒收入、沒話語權的人」這樣的現實，陳小姐不願重蹈。

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