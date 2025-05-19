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提升護理留任率 南市府「祭百萬獎金」打造友善職場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
全台各地護理人力荒，台南市13家責任醫院預估到今年9月仍有672位護理師人力缺口，南市衛生局除協助鼓勵新進護理師執業外，也祭出「護理人員留任獎勵計畫」，今由市長黃偉哲宣布啟動計畫。記者萬于甄／攝影
全台各地護理人力荒，台南市13家責任醫院預估到今年9月仍有672位護理師人力缺口，南市衛生局除協助鼓勵新進護理師執業外，也祭出「護理人員留任獎勵計畫」，今由市長黃偉哲宣布啟動計畫。記者萬于甄／攝影

全台各地護理人力荒，根據衛福部資料統計，台南截至今年4月執業登記護理人員達1萬6543名，13家責任醫院預估到今年9月，仍有672位護理師人力缺口，南市衛生局除協助鼓勵新進護理師執業外，也祭出「護理人員留任獎勵計畫」，今由市長黃偉哲宣布啟動計畫。

衛生局表示，近年來因護理人員執業率下降、離職率提升，加上薪資待遇、工時過長、勞動環境惡劣及執業場所多元選擇等種種因素，紛紛選擇離開臨床工作崗位，造成醫院護理人力短缺，進一步衝擊病人照護品質與醫療安全。

衛生局近期盤點台南市護理人力，截至今年4月底，執業登記在台南市的護理人員共1萬6543名，而自2023年迄今，醫院護理人力減少98位，但非醫院增加563位，護理人員約5成5轉往診所工作、10％投入長照機構。

衛生局為強化護理人員留任誘因，今年起推動「護理人員留任獎勵計畫」，以全市13家急救責任醫院已執行的友善職場措施及實施後留任成果2大項目進行評選，提供最高每院100萬元獎勵補助，以具體資源鼓勵醫院強化職場支持系統，挽留珍貴的護理人力。

黃偉哲強調，無論是在市立醫療院所、公立醫院、衛生所或校園內服務的護理人員，都是守護市民健康的天使，不僅需要合理的物質待遇，更應受到民眾的尊重與人身安全的保障，市府會努力打造尊重專業、讓護理人員能安心、專心，並尊嚴投入工作的環境。

佳里奇美醫院院長周偉倪說，除醫院管理端願意改善醫療職場大環境與福利條件外，最重要的是大家要尊重護理人員，也感謝市府提出「護理人員留任獎勵計畫」，給予護理留任率佳的醫院一筆獎勵金鼓勵，若醫院有幸能榮獲該筆獎勵金，會以將獎金回饋給護理人員為主。

衛生局 職場 台南 人力

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