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端午薪水別少發！北市府：國定假日出勤薪資加倍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
隨著端午節將至，臺北市勞動局表示，端午節為國定假日，勞工當天若有出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加發一日工資。示意圖／ingimage
隨著端午節將至，臺北市勞動局表示，端午節為國定假日，勞工當天若有出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加發一日工資。示意圖／ingimage

隨著端午節將至，臺北市勞動局表示，端午節為國定假日，勞工當天若有出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加發一日工資。臺北市政府呼籲，所有雇主依法給假、依法給薪，讓市民在節慶中安心休假，保障勞動權益不打折。

勞動局指出，根據《勞動基準法》第37條，端午節為國定假日，勞工當天若有出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加發一日工資。若出勤超過8小時，自第9小時起須依序加給1又1/3倍與1又2/3倍工資，並納入每月46小時加班上限。這項規定同樣適用於時薪制勞工，例如當日出勤8小時、時薪為190元者，工資應為3,040元（190×8×2倍）。

今年端午節適逢星期六，若該日為勞工的休息日或例假，雇主應安排補假一天（例如：端午節改於6月3日補假），補假日也視為國定假日性質。勞工如於補假（例如：於6月3日）出勤，雇主應比照國定假日計薪，給予加倍工資；如果端午節5月31日原為勞工休息日，當日出勤，雖然適逢國定假日，但當日仍視同休息日出勤核計加成工資；如果5月31日是勞工之例假，則非因天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤。

勞動局長王秋冬表示，國定假日放假與加班給薪的相關規定，是保障勞工最基本的權益。雇主若違反規定，經查屬實者，將依法處以2萬元至100萬元罰鍰，並公告事業主名稱、違反條文與負責人資訊。王秋冬也強調：「請事業單位務必依照法令執行，不要心存僥倖，更不要犧牲勞工的權益。」

勞動局提醒，勞資雙方若就假期、補休或工資發生爭議，可透過「勞動即時通」線上提出調解申請，亦可透過「臺北市陳情系統」反映問題，由市府提供協處服務。臺北市政府將持續落實勞動政策，確保節日與權益同樣落實，讓勞工朋友過得安心、放得踏實。

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