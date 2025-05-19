職場必修神助攻 電商主管盛讚「這技能」一定要學起來

台灣科技島在全球供應鏈的重要性不言而喻，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日再次擔綱今年台北國際電腦展首場主題演講，也讓AI浪潮再掀新高度。

究竟AI這項技能對當前職場有多重要？37歲的「大星」，資管系畢後對於先後在電信業及電商公司任職，目前擔任行銷主管一職，年薪約80~90萬元，認為AI有助於提升工作效率及生產力，尤其是在自動化重複性任務、整理資料、撰寫內容、分析數據等，大幅節省時間，提升產出品質與速度。

再者，大星還提到，擔任管理職需要頻繁的跨部門溝通，因此AI涉及資料、技術、應用和策略，懂AI的人，才能在行銷、產品、營運等部門中提供技術與洞察，有助於成為連接技術與業務的橋樑。由於AI技能已成為許多職缺的加分條件，特別是資料分析、AI prompt engineering、產品經理等新興職種逐漸成形，即使是非科技背景，只要懂得AI的應用邏輯與基本原理，就能讓履歷與面試更具亮點，也更容易轉職到新興領域。

大星表示，學習AI技能幾乎已成職場顯學，不過身邊也有同仁是抗拒的，例如財會採購使用ERP系統，如果能善用結合AI人資管理，不僅能降低出錯率，還可以達到事半功倍效果，目前市場上已經有模組可使用，操作簡單易上手。

大星認為，熟悉AI工具，不僅能讓工作有效率更精準，對於將來轉職幫助也不小，透過完整的工作成果展現，在面試時成為加分利器。