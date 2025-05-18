北市徵才周5/19啟動 上千個工作機會最高薪59K

台北市勞動局今天表示，19到22日推出的徵才周活動，計有20多家企業進駐各就服站現場徵才，涵蓋餐旅、超商、自行車租賃等，月薪最高59K，共1422個工作機會，供求職者參考。

勞動局發布求職資訊指出，這波徵才活動，以餐飲旅宿業表現最亮眼，共釋出814個職缺，占總數近6成；且為了搶才解決缺工，不少大廠近年積極加薪、強化福利，從國內外旅遊獎勵到海外研修機會都有。

勞動局舉例，這周加入徵才的鼎泰豐，端出餐飲服務員、料理廚師與計時人員等熱門職缺，全時人員月薪40K至59K不等，特定區域另有新台幣9000元季獎勵金；計時人員時薪最高255元，還有人才培訓與外派機會。

零售業則有統一超商、全家、全聯、特力屋、統康生活、森石窯等參與徵才，共釋出293個職缺，內容包含店長、儲備幹部、門市正職與兼職等選項。

活動詳情與企業清單、職缺資訊，可至「台北就業大補帖OKWORK」網站查詢，或撥打（02）2308-5231洽詢。