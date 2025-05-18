快訊

花蓮女老師陳屍宿舍 疑凶手留9字訊息揭死訊

世壯運／「恰恰」彭政閔名字誤植林郁婷 轉播單位出包道歉

萬年不升等／升等年限壓力爆棚 學者：別開太多戰線

聽新聞
0:00 / 0:00

退休後找兼職！外媒大推9種高薪選項 半數可在家輕鬆做

聯合新聞網／ 綜合報導
許多銀髮族退休後開始尋找兼職工作。示意圖／聯合報系資料照片
許多銀髮族退休後開始尋找兼職工作。示意圖／聯合報系資料照片

許多銀髮族退休後開始尋找兼職工作，在生活開銷節節攀升的情況下，能在彈性時間內賺取額外收入，不僅能維持經濟獨立，還有助於保持思緒清晰、生活有重心。外媒整理出九種適合退休後從事的兼職職務，一半在家就能做。

接案寫作／編輯

平均時薪：約35.43美元（約新台幣1140元）

擁有良好寫作或編輯能力的族群，不妨考慮自由接案，不論是為網站撰文、幫忙修改文本，甚至是品牌內容企劃，這類工作可遠距進行，也較具彈性。即便AI工具逐漸普及，但具溫度與人味的寫作仍深具價值。

行政助理

平均時薪：約35.42美元（約新台幣1141元）

擅長組織與溝通的人可以考慮擔任行政助理，無論實體或線上形式都很吃香。若不想通勤，可選擇遠端工作，在家完成排程管理、會議安排等任務，也能輕鬆賺進高額時薪。

營養諮詢／飲食指導

平均時薪：約34.27美元（約新台幣1104元）

對營養學有研究、或曾接受過相關訓練者，可考慮提供營養諮詢服務。雖部分職位需要證照，但非臨床環境的指導性角色通常不具強制資格門檻。

郵輪旅遊工作人員

平均時薪：約31.22美元（約新台幣1006元）

喜愛海上生活與旅遊的退休族群，可以考慮加入郵輪團隊。雖屬全職性質，但包吃包住、交通費全免，對想邊工作邊探索世界的人是難得機會。

圖書館兼職

平均時薪：約30.95美元（約新台幣996元）

若想遠離喧囂、過著靜謐生活，社區圖書館的兼職工作會是理想選擇。從借還書到整理分類，工作壓力不大，是許多退休者的熱門選項。

翻譯工作

平均時薪：約27.45美元（約新台幣884元）

精通第二或第三語言？那就將語言能力轉化為退休後的收入來源吧。翻譯工作彈性高、可在家完成，是語文能力者的不錯副業。

線上家教

平均時薪：約23.36美元（約新台幣752元）

曾有教學經驗、或對某領域特別擅長者，可轉戰線上教學平台，從國小補習到成人進修都有市場，時薪可從20美元起跳，視專業程度而定。

遠端資料輸入員

平均時薪：約20美元（約新台幣644元）

只要熟悉基礎電腦操作，就能勝任資料輸入工作。雖然內容單調，但時間彈性、難度低，適合想要穩定收入又不想動腦太多的退休族群。

旅遊導覽解說員

平均時薪：不含小費約19.37美元（約新台幣624元）

熱愛分享、喜歡戶外活動？成為在地導遊不但能動態生活，還能與各地旅人互動。雖然時薪不算高，但若有魅力與口才，靠小費加乘後收入不容小覷。

導遊 小費 族群 退休族 銀髮族

延伸閱讀

搭北捷坐過站！她曝「1隱藏服務」免扣錢 眾人驚呼：長知識

夫幫報稅10年…人妻「今年學著做」意外發現驚人事實：心涼了

會考是分水嶺？她曾和友成績相近「近況卻慘被碾壓」 網冷回：人家本來就是鳳凰

富國機場出手了！海關撕毀台旅客機票 越南網友也炸鍋：玷汙國家形象

相關新聞

退休後找兼職！外媒大推9種高薪選項 半數可在家輕鬆做

許多銀髮族退休後開始尋找兼職工作，在生活開銷節節攀升的情況下，能在彈性時間內賺取額外收入，不僅能維持經濟獨立，還有助於保持思緒清晰、生活有重心。外媒整理出九種適合退休後從事的兼職職務，時薪從台幣600元起跳，甚至有的還突破千元。

公司有零食櫃就是加分？上班族對工作環境的8大期待出爐！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「工作環境期待」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的工作環境期待排行。

人力吃緊難請假！護理師強忍暈眩上工 被客訴態度冷淡「致無法調薪」

日前一名身為護理師的女網友在論壇透露，她近日頭暈到連視野都會模糊，但礙於人力不足無法請假，只能強忍身體上的不適繼續工作，結果被病人客訴和批評道，「活在自己的世界不講話、厭世就不要來上班」，她也因為這篇客訴，被工作單位的醫師明示不會調薪。

從月加班100hr、輕度憂鬱…變自律達人！ 他靠「可視化工作術」找回人生主導權

在當今快節奏職場環境中，如何高效地管理時間與任務成為每位專業人士必修課。《職場必修！高效可視化工作術》書籍作者谷口和信，2005年前後因每月加班超過100小時，長時間下來積勞成疾，導致輕度憂鬱症，之後透過開始記錄行程、任務、行動及結果，將一切寫下、可視化，大幅提高工作效率，人生也開始有所不同。

企業使用AI指引 勞動部年底發布

本報日前報導，國內有超過三分之一的企業考慮使用AI徵才，但卻可能暗藏就業歧視、侵犯隱私、違法解雇等疑慮，引發關注，立委陳...

勞保最終支付責任入法 洪申翰：態度開放

根據勞保基金最新精算報告，基金二○三一年恐用罄，勞團、民代多次呼籲，政府負最終支付責任入法，才能讓勞工真正安心。對此，勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。