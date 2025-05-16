人力吃緊難請假！護理師強忍暈眩上工 被客訴態度冷淡「致無法調薪」

日前一名身為護理師的女網友在論壇透露，她近日頭暈到連視野都會模糊，但礙於人力不足無法請假，只能強忍身體上的不適繼續工作，結果被病人客訴和批評道，「活在自己的世界不講話、厭世就不要來上班」，她也因為這篇客訴，被工作單位的醫師明示不會調薪。

原PO在Dcard以「我是個護理師但被客訴態度不好」為題發文表示，她最近這幾天上班頭暈到連眼前的景象都看不清楚，身體很不適，原PO也為此提出請求，希望有人能頂替她的崗位，好讓她請假休息，但被上級主管以人力吃緊為由拒絕。

「所以我硬扛著上班」，原PO也指出她在強忍不舒服上班的期間，被病人客訴態度冷淡，不過她也補充，自己的個性和說話口吻本身就比較冷淡，而且因身體不適也沒有多餘的心力講話，結果就收到列了三點的客訴發文。

該名病人指出，原PO講話跟回覆問題的態度冷淡，連機器人都勝過她；而且原PO工作的過程中都彷彿活在自己的世界；另外，該名病人在客訴內文也批評，「厭世就不要來上班回家待著」。對此，原PO說明，該名病人提出的問題她都有回覆，她只是沒有聊別的話題，而且她手上同時有兩個診間的工作要忙、身體也很不舒服，讓她撥不出時間與心力與病人聊天。

原PO工作的診所接獲客訴後，單位上的醫師對原PO直言，因為她被客訴，所以不會調升她的薪水。上級的這項決策，讓原PO在文中坦言，「好難過怎麼辦」。

有同為護理師的網友分享與病人和家屬應對的經驗，「我也曾經花一個多小時衛教病人，甚至他懶到不願意拿牛奶自己喝；因為家屬不停換，但總是會不知道如何照顧病人，早上一次、下午一次，要重複衛教，請家屬交班然後被兇態度很差，是最差勁的護理師，還被說你既然選擇當護理師這些都是你要承擔的」、「對老闆跟病人來說態度很重要，太冷淡絕對會被投訴的，為了生活我就會改變我的態度，現在護理人力吃緊，其實你可以再去選更好的工作」。

也有人提出建議，「你那間（醫院）太扯了，直接換」、「離職，現在是你挑工作，不是工作挑你」；其中有留言搞笑回覆，「應該插個牌子在後面，（標示）今日身體欠安，請各位客倌體諒」。