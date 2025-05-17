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公司有零食櫃就是加分？上班族對工作環境的8大期待出爐！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
公司有零食櫃就是加分？上班族對工作環境的8大期待出爐！ 圖片來源/Unsplash
公司有零食櫃就是加分？上班族對工作環境的8大期待出爐！ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「工作環境期待」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的工作環境期待排行。

當代職場不只講求效率，也越來越重視員工的「體感幸福度」。從零食櫃、咖啡機，到人體工學椅及冷氣空調，這些看似微小的細節，實則深深影響上班族的日常體驗。而網友們對工作環境的期待到底有哪些呢？快來看看是否符合你的心聲吧！

拿不完的「零食/飲料」成為上班族續命神器 實用型「辦公設備」影響工作效率

▲ 網友熱議TOP8工作環境期待 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8工作環境期待 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「工作環境期待」的討論，可以發現「零食/飲料」是許多上班族辦公的「續命神器」。有網友笑稱自己上班後體重直線上升，因為「辦公室坐久了，到下午就是會一直想抓東西來吃」，這樣的經驗引起不少上班族共鳴，有人表示公司零食櫃的泡麵讓他「午餐晚餐直接解決」，也有企業供應切好的水果或沖泡飲料，讓員工可以補充能量、稍作喘息。

雖然也有網友表示「我喜歡給我多一點薪水，我去買自己喜歡的零食」，但對於長時間緊盯螢幕、需要提神醒腦的上班族來說，這些貼心的補給，的確能為工作增添一些小確幸。

至於實用型的「優質辦公設備」，同樣是上班族心中的理想配備。有網友直言比起員工旅遊，他其實更需要「符合人體工學的椅子」、「可升降桌」，以及「不需為了上班去物理治療的脊椎」，坦言若辦公室桌椅不符合人體工學，長期使用下來，對上班族的腰椎難免有影響。

另外也有新進員工大讚公司提供的配備齊全，「27吋雙螢幕、無線鍵盤、無線耳機、工學椅」，引發網友羨慕回覆「已截圖，準備私訊老闆」、「好誘人的設備和環境」。

但有網友也指出，若公司設備品質差強人意，反而會造成員工的困擾，「公發的真的難用」、「公司的電腦爛到我只好自己買一台筆電」，顯示辦公設備的品質好壞，很有可能影響員工的工作效率與幸福感。

在長年悶熱的台灣，涼爽舒適的「冷氣/空調」也是上班族的關注重點，部分網友更指出，冷氣問題會成為自己是否在公司留下的關鍵。

如有網友苦惱發問「公司沒冷氣想離職會很草莓嗎？」立刻獲得廣大迴響，「這種天氣沒冷氣，怎麼活」、「沒冷氣我不行」，甚至有人表示「面試時會先問環境有沒有冷氣，沒有就直接拒絕了」，顯示在炎熱的氣溫下，冷氣成了許多上班族的必備設施。而冷氣若開得過省，也會被員工視為折磨，「28度根本有開跟沒開差不多」。

不過也有反向經驗，有人無奈表示「上班冷到想穿外套」，呼籲公司應更彈性調整溫度，兼顧不同員工的需求。

除了上述提到的辦公室設施，近年來不少公司也逐漸重視員工的放鬆需求，積極提供如「娛樂室」、「運動設施」與「按摩服務」等多元福利，讓上班族在緊湊的節奏中也能適時充電。這些設計不僅提升工作舒適度，也反映企業對員工身心健康的關注。而你心中理想的工作環境，又會希望具備哪些元素呢？


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「工作環境期待」相關討論則數。

觀測期間：2025/02/04~2025/05/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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