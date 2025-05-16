聽新聞
0:00 / 0:00

企業使用AI指引 勞動部年底發布

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
國內逾三分之一企業考慮運用AI進行徵才，但因恐涉及就業歧視、隱私侵犯及違法解僱等疑慮，勞動部正研擬相關指引以規範使用。（徵才示意圖） 圖／本報系資料照片
國內逾三分之一企業考慮運用AI進行徵才，但因恐涉及就業歧視、隱私侵犯及違法解僱等疑慮，勞動部正研擬相關指引以規範使用。（徵才示意圖） 圖／本報系資料照片

本報日前報導，國內有超過三分之一的企業考慮使用AI徵才，但卻可能暗藏就業歧視、侵犯隱私、違法解雇等疑慮，引發關注，立委陳菁徽、黃秀芳、林淑芬昨於立院衛環委員會皆關切此議題。勞動部長洪申翰說，勞動部預計年底發布相關指引，內容包括就業歧視、勞資關係、隱私權。

陳菁徽說，亞馬遜Amazon曾利用AI篩選履歷，卻因為過去聘僱紀錄以男性居多，因此ＡＩ篩選結果是若履歷表出現女性會被扣分，最後亞馬遜放棄這個實驗系統；林淑芬也提到，AI固然能提升效率，但若數據本身存在性別、年齡等偏見，篩選就會複製、加深歧視，這對女性、中高齡相當不利，另AI也有侵犯監控員工隱私權的問題。

洪申翰坦言，若以AI工具招募員工，看起來很方便，甚至減少很多人力資源的投入，但反而會複製歧視或偏見，尤其是性別跟年齡，因此勞動部預計今年底公布三項指引，包括ＡＩ產生的員工監控、隱私權問題，以及就業歧視問題。

勞動部綜合規畫司長王厚誠補充，三項指引分別針對就業歧視、隱私權保護、勞資關係上使用AI的相關規定，供企業及勞工遵循。另還有一項是人機協作要點，預計明年公告。

不過，林淑芬提醒，AI運用將衝擊企業管理、勞資關係還有就業市場對勞動者的歧視，應該思考法律配套為何，訂出法律上的處分及罰則，不要只停留在道德規勸。

AI 人力 勞動部 勞資

延伸閱讀

企業AI徵才爭議多 勞部研擬訂定指引

企業AI徵才爭議多 勞部研擬訂定指引

免驚AI取代人力！洪申翰：下半年推AI職場應用指引

「政府負最終支付責任」入法？ 洪申翰：態度開放 3個月內研議可行性

相關新聞

製造業增聘移工 勞動部擬雙軌制

受高齡化、少子化影響，不少產業頻喊缺工，行政院長卓榮泰日前接受工商時報專訪時透露，打算若雇主提高本國勞工薪資到一定程度，...

企業使用AI指引 勞動部年底發布

本報日前報導，國內有超過三分之一的企業考慮使用AI徵才，但卻可能暗藏就業歧視、侵犯隱私、違法解雇等疑慮，引發關注，立委陳...

勞保最終支付責任入法 洪申翰：態度開放

根據勞保基金最新精算報告，基金二○三一年恐用罄，勞團、民代多次呼籲，政府負最終支付責任入法，才能讓勞工真正安心。對此，勞...

檢討移工政策 洪申翰：研議本勞加薪可增聘移工

為解決缺工問題，行政院長卓榮泰日前受訪時提及，正在考慮若雇主提高本國勞工薪資到一定程度，可獲得增聘移工的名額。對此，勞動...

檢討跨國勞動力政策 洪申翰：研議雇主替本勞加薪 可增聘移工

行政院長卓榮泰日前接受媒體專訪提及，將調整作法，若雇主提高本國勞工薪資到一定程度，即可增加聘雇移工的名額。勞動部長洪申翰...

4+1新假上路！人力銀行提醒企業留意「四大影響」

立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，今年起，國定假日新增9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。