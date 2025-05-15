檢討移工政策 洪申翰：研議本勞加薪可增聘移工

為解決缺工問題，行政院長卓榮泰日前受訪時提及，正在考慮若雇主提高本國勞工薪資到一定程度，可獲得增聘移工的名額。對此，勞動部長洪申翰15日受訪時證實，政府正在思考此事，目前正在檢討跨國勞動力政策，希望保障本勞權益兼顧產業用人需求。

立法院社福衛環委會今處理、審查114年度中央政府總預算決議有關勞動部主管預算凍結報告案76案，總預算有關勞動部主管預算凍結報告案，洪申翰前往備詢前接受媒體聯訪。

有關跨國勞動力開放，洪申翰表示，優先考量保障本國勞工就業權利，不希望開放移工後，造成產業低薪定錨效應。勞動部確實正在檢討整體移工開放政策，思考方向之一是，若雇主能幫本勞加薪，可以拿到多一些移工聘雇名額，希望保障本國勞工權益，兼顧產業用人需求。

另勞動部暫緩讓畢業僑外生可以從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員等6項中階技術工作，洪申翰表示，後續會提醒相關主管部會，確認規劃配套措施，讓政策更周全再送出執行。