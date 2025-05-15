檢討跨國勞動力政策 洪申翰：研議雇主替本勞加薪 可增聘移工

行政院長卓榮泰日前接受媒體專訪提及，將調整作法，若雇主提高本國勞工薪資到一定程度，即可增加聘雇移工的名額。勞動部長洪申翰今證實，目前正在檢討跨國勞動力政策，希望能在保障本勞權益之際，兼顧產業用人需求。

立法院社福及衛環委員會今處理或審查114年度勞動部主管預算凍結報告案76案。洪申翰會前受訪說，面對跨國勞動力開放，必須優先保障本國勞工的就業權利，也不希望開放移工這件事造成產業低薪定錨效應，勞動部確實正在檢討整體移工政策，如果雇主能替本勞加薪，才可以拿到多一些的移工聘雇名額，確實是思考方向之一，希望在保障本勞權益之際，也能兼顧產業用人需求。

對於放寬讓僑外生從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員6項中階技術工作暫緩，原因外界對語言等技術門檻條件有疑慮，洪申翰則說，會再提醒相關中央目的事業主管機關檢討門檻再送出，讓政策更周全。