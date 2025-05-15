4+1新假上路！人力銀行提醒企業留意「四大影響」

立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，今年起，國定假日新增9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日，以及農曆小年夜，5月1日勞動節全國放假，不再只有勞工適用。

104人力銀行點出四大影響：1.民生消費產業及早規劃營業及人力因應方案，掌握假期紅利。2.排班制員工需重新排班，加班費可能增加。3.重新檢視工作的重要性與急迫性，若工時減少、工作不減，可能損害員工身心健康。4.原本若有優於勞基法的假勤優勢將相形失色，需與員工溝通福利。

勞動部統計，2024年台灣每位受僱員工的正常工時及加班工時合計達2,020個小時，在39個主要國家中，排名全球第五、亞洲第二，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加、以及智利。立法院最新三讀，2025年起，新增五天國定假日。

104人力銀行人力資源處協理江錦樺提出以下四大影響：

影響一：迎接Q4假期紅利，企業營銷及人力及早因應

在職場工作者以及求職者越來越重視工作與生活平衡，「連假必出遊、提早排起來」已成工作之餘的療癒良方！因民生消費產業持續缺工，觀光旅遊、餐飲美食、批發零售等民生消費產業迎接新一波假期商機時，應提早納入人力供給，儘可能多元招募兼職、工讀生、新住民、外籍人士、或中高齡等彈性人力，掌握假期商機。

影響二：排班制員工重新排班，計算加班費

若製造業和民生消費產業採排班制，當國定假日增加，而企業希望生產線照常運作或趕訂單出貨，或是店頭門市照常營業、甚至調度更多員工服務假日消費潮，就必須重新排班，並計算加班費或提供補休。以2025年10月為例，含中秋節、雙十節已有10個休假日，新增光復節之後，變成11個休假日，雖然排班制員工遇國定假期可和其他日期對調，但仍需休滿休假日天數，如果沒有休滿，就必須額外提供加班費給員工。

有鑑於假期增加對人力調度與薪資計算的影響，企業不妨運用數位人資工具，快速完成排班調整、加班費計算與人力彈性調度等工作，以降低管理負擔，像是104旗下的企業大師與HR Max人資管理系統(https://tw104.pse.is/7ksdsm)皆提供從排班調度到薪資自動計算的相關功能支援。

影響三：依重要性與急迫性，重新檢視工作效率

當國定假期增加，若員工原有的工作量不減，勢必造成員工負擔加重、或企業必須支付額外的加班費。企業交叉分析專案的重要性與急迫性，重新檢視工作效率和專案的先後順序，避免放假「看得到卻休不到」。企業可從三方面著手：1.工作流程優化，減降不必要的會議或報告，思考部分工作自動化的可能性。2.專案支援：盤點員工的工作量，提供專案人力支援減降負擔。3.時間管理：協助員工建立高效的工作節奏與工作項目先後排序能力。

影響四：優勢假勤吸引力降低，雇主品牌加強溝通

因應最近三年的大缺工潮，部分企業以「優於」法定的假勤留才引才，全國新增五天國定假日，優勢假勤相形失色，考驗企業雇主品牌的經營成效，建議企業向員工真誠溝通，也思考配套措施，例彈性工時、混合辦公等，減少員工反彈或信任流失。