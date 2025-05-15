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藍委提修法增加勞工特休假 勞長洪申翰：搜集各方意見

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
洪申翰說，大家都很關注工時問題，勞動部會透過鼓勵勞資簽訂團體協約，由高於法規的團協來降低工時，勞動部同時也會加強勞檢，要求企業法遵。記者葉冠妤／攝影
洪申翰說，大家都很關注工時問題，勞動部會透過鼓勵勞資簽訂團體協約，由高於法規的團協來降低工時，勞動部同時也會加強勞檢，要求企業法遵。記者葉冠妤／攝影

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加小年夜、孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日、勞動節「4+1」個國定假日，有藍委再接再厲提案修「勞基法」，增加年資淺勞工的特休假天數。勞動部洪申翰今受訪對於增修特休假未正面表態支不支持，僅強調會搜集、討論各方意見。有藍委再接再厲提案修「勞基法」，讓在職滿三個月即可享有三天特休。

立法院9日三讀通過在野黨提案的「紀念日及節日實施條例」，但執政黨對新增「4+1」個國定假日名目不認同，除內政部聲明對未能納入轉型正義、多元平權價值意涵之紀念日表達遺憾，也有綠委砲轟這是糖衣毒藥、令人作嘔，藍白要求台灣人陪他們慶祝所謂台灣光復。更有人認為台灣國定假日太多，應增加的是特休假才對。

對於新增「4+1」個國定假日，勞動部長洪申翰今於立院受訪說，紀念日及節日實施條例已經在立院三讀通過，勞動部作為行政部門，就是需要協助執行已通過法規，他提醒，按照勞基法規定，國假需要讓勞工休假，雇主若徵得勞工同意出勤，依法就必須給雙倍工資，修法後的相關執行落實，勞動部都會協助。

至於年資尚淺的勞工特休假該不該增加？洪申翰僅回答，各方意見都會盡量搜集、討論，讓制度更健全。

對於如何降低工時，洪申翰說，大家都很關注工時問題，勞動部會透過鼓勵勞資簽訂團體協約，由高於法規的團協來降低工時，勞動部同時也會加強勞檢，要求企業法遵。

他說，高工時與低薪相關，因此近年持續提升最低工資，讓低薪勞工薪資待遇能往上提高，就可避免藉由加班來提高收入，這是勞動部不樂見的狀況，因此盡快幫助勞工提高薪資，也是降低工時的方向之一。

勞動部 工時 洪申翰

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