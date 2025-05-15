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影／到職半年勞工可三天特休？ 勞長：收集資訊後討論
勞動部長洪申翰上午列席備詢立法院社福及衛環委員會，處理勞動部預算凍結案。針對立法院增訂5天國定假日，洪申翰表示，做為行政部門，勞動部會來協助企業，提醒給予勞工應有的休假。
洪申翰說，勞動部做為一個行政部門，必須來協助已經通過的法規與執行，勞動部會提醒企業，按照勞基法，國定假日僱主需要給勞工假日，僱主如果有徵得勞工同意在國定假日出勤，依法必須給予雙倍的工資。
至於勞動部是否支持年資較短的勞工特休（工作半年有三天特休）？
洪申翰沒有明言，僅表示勞動部會收集更多的資訊，看如何讓制度可以更健全的討論。另外，針對外界質疑勞工的國定假日是否太多？洪申翰再次重申，因為現在修法已經通過了，勞動部做為行政部門，就是協助修過的法規執行。
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