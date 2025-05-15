影／到職半年勞工可三天特休？ 勞長：收集資訊後討論

勞動部長洪申翰上午列席備詢立法院社福及衛環委員會，處理勞動部預算凍結案。針對立法院增訂5天國定假日，洪申翰表示，做為行政部門，勞動部會來協助企業，提醒給予勞工應有的休假。

洪申翰說，勞動部做為一個行政部門，必須來協助已經通過的法規與執行，勞動部會提醒企業，按照勞基法，國定假日僱主需要給勞工假日，僱主如果有徵得勞工同意在國定假日出勤，依法必須給予雙倍的工資。

至於勞動部是否支持年資較短的勞工特休（工作半年有三天特休）？