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月薪8萬＋年終6個月！上班還可以追劇 他卻因1事想離職

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族示意圖。圖／AI生成
圖為上班族示意圖。圖／AI生成

薪水香甜卻要離職！一名網友近日分享，自己待在目前的公司六年了，月薪約8萬，每年還有3％～5％的加薪幅度，且工作環境相對輕鬆，但卻因為「公司離家太遠」考慮要不要離職，引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文指出，他每天工作9小時中，包含1小時午休，並且每年有兩到三次的國外出差機會，食宿和機票均由廠商提供，還能領取出差費。不僅如此，公司年終約六個月，加上三節獎金、每年10萬元的旅遊基金、22天的特休假，條件相當誘人。原PO也指出，工作環境相對輕鬆，同仁們都可以利用閒暇時間追劇、滑手機。

不過看似夢幻的工作，卻隱藏了一大缺點，即「錢多事少離家遠」，原PO表示，自己最大的困擾是每天必須花費約3小時通勤，早上6點半就要出門、相當疲憊，也因此考慮要不要換工作到通勤半小時的地方。

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「新工作談到手再來煩惱吧，我一周工作3.5天（每天約5小時），有需求再進辦公室，二線外商的待遇，感覺很爽不是嗎？但我還是會對外爭取更好的工作機會，新Offer的待遇要夠力，我才會考慮是否離開舒適圈」、「不換，我朋友天天搭高鐵，台北台中往返上班」、「工作性質跟我很像，我每天也通勤2～3小時，我這樣維持快十年了，沒有找到比現在好的，當然就繼續下去等囉」、「事少、錢多、離家近，占兩個了耶」、「你有妻小嗎？如果有的話是要考慮通勤時間」。

不過也有網友認為原PO純屬炫耀，「叫你換你也不會換的啦」、「唬爛吧，哪有這種工作」、「你看起來只是來炫耀你的工作很爽，而且你樂在其中，看不出你有哪裡不滿意」。

Dcard 職場 追劇 離職

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