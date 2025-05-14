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不愛公司供餐…吃麥當勞、星巴克被同事諷「好有錢」 她嘆：到底惹誰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在飯店工作的女網友吃麥當勞、喝星巴克時，總是會被同事嘲諷。示意圖／Ingimage
一名在飯店工作的女網友吃麥當勞、喝星巴克時，總是會被同事嘲諷。示意圖／Ingimage

每個人的飲食習慣本就不同，彼此尊重才能保持關係和諧。一名在飯店工作的女網友發文，稱飯店會提供自助早餐，但她都自己吃麥當勞、喝星巴克，卻被同事嘲諷「妳好有錢喔」，甚至有人批評她沒理財觀念，讓她不禁感嘆：「瞬間就沒胃口，連別人吃什麼都要管」。

一名女網友在Dcard發文，表示她在飯店工作，飯店有提供自助早餐給員工吃，但她並不喜歡自助餐點的口味，因此習慣買麥當勞或早餐店，未料每次同事看到她買外面的早餐，都會語帶嘲諷地說「有錢人欸」、「妳好有錢喔」。她有表明過因為不喜歡自助的菜色，但其他人又說「有得吃就好還嫌」。

原PO表示，上晚班時她習慣買星巴克或超商的咖啡，又被同事質疑公司也有咖啡為何不喝？甚至有人批評她沒有金錢觀、理財觀念，讓她感到很無奈，吃自己想吃的東西「到底惹到誰了」，一定要省吃儉用才符合大家的標準嗎？每次聽到別人這麼說，都讓她瞬間沒胃口。

此文一出，不少網友勸原PO不要理會這些人的言語，「左耳聽，右耳出，人生就是為自己負責就好」、「花錢當然要得到快樂啊，別理那些無聊無趣的人」、「三觀不合，多說無益，自己生活開心健康平安快樂最重要」、「身邊都是這種人當然不開心，辛苦妳了，不要在意他們就好」、「就是沒什麼生活樂趣才會這樣，不用過度在意」。

也有網友認為他們只是羨慕原PO而已，「麥當勞跟星巴克對於社會人士來說不是什麼很貴的東西，會這樣講的人其實只是羨慕妳而已」、「有些人就是眼紅，妳也不用太認真回答，尤其直接說公司菜色不喜歡，某些人會覺得很刺耳」、「花的不是他們的錢，單純就是羨慕妳」。

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