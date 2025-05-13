通勤3小時凍末條想跳槽？ 網一看他工作薪資、福利急勸：別換

許多人找工作會考量諸多面向，除了考量薪資福利外，交通距離也是一大考量點。日前有位網友表示，他的工作年資6年，公司福利好，每天認真工作只要1小時，但通勤來回時間要3小時，等於早上6點半就要出門搭車，讓他猶豫「我該不該換通勤半小時左右的工作？」對此，多數網友建議他別換。

一名網友在Dcard發文分享，他現職年資6年，月薪達8萬，每年會固定加3%-5%，三節獎金有1萬元，年終大概有6個月，特休也有22天，坐辦公室，見紅就休，每年會補助10萬元旅遊基金，而且上班只要花1小時就能把事情處理完，因此其他上班時間，他都在看抖音、追劇、看漫畫。

原PO補充他工作事項，他周末或下班有事就遠端連線回公司，可以報加班費，一年兩、三次會出國參加會議，吃住跟機票都是廠商全招待，還可以領出差費。不過他抱怨「通勤時間來回要3個小時，等於我每天早上6點半就得出門了，我到底該不該換通勤時間半小時左右的工作？」

文章曝光後，許多網友建議他別換，直言「為什麼不在公司附近租房或買房？」、「光是每天只要工作一小時，就已經是好工作了」、「通勤3個小時當作上班去算，其實也只有工作4小時吧，很輕鬆了」、「沒有大問題的話，是我就不換了」、「看不出來到底有什麼不滿意的，這麼爽的工作，應該沒有人會換一個離家近，但工作量加倍的吧」、「新工作談到再說吧，我朋友都天天搭高鐵往來台北到台中上班了」。