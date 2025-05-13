職場年輕人常被罵「態度差又沒禮貌」？ 陳沂嘆：人的問題
職場會遇到各式各樣的人，有些人客氣有禮貌，有些人則是不負責任的雷隊友。近日網紅陳沂發文表示，她身邊的朋友「都在抱怨現在的年輕人，工作態度隨便又沒禮貌」，不過她認為「這都是人的問題，跟年輕無關」。
陳沂在臉書發文指出，最近她幾位好友，都不約而同抱怨現在年輕人，說「約了面試卻沒有出席，或者確定要來上班了，結果下周又說找到更好的工作，所以不來了，又或者是工作態度隨便，對同事跟客人都沒禮貌，擺出高姿態」。
不過陳沂聽完朋友抱怨後，認為「我記得我剛出社會時，也常常聽大人說年輕人怎樣，一代不如一代，結果我們這些被說爛草莓的年輕人，不也好好長成有用的大人了，還能抱怨下一個世代」。因此，她總結「我想，這都是人的問題，跟年輕無關，就像我小時候遇到很多不負責任的人，他們也不會因為變老，就變得負責任了」。
針對世代差異，陳沂認為，只能說現在剛出社會的年輕人，是在物質資源比較充足的環境下長大，對金錢相對沒有恐慌，所以不願意接受低薪又辛苦的工作也是可以理解的，而有些想要高薪卻能力不足，又自以為可以的人，這些人才會導致就業市場很難找人。
文章曝光後，許多網友大讚「真的，想想就跟年輕無關，真的是人的問題」、「這的確是無法否認的事實，就跟壞人變老了一樣」、「時代會變，每個生命都會找到屬於自己的時代」、「是人的問題沒錯，不過現在公司進來的新人，大部分都是剛畢業的大學生，他們會出現態度不好，或是沒來上班的狀況，我覺得他們應該是不缺錢」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言