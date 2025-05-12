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慶祝國際護師節 雲林護師公會：急重症人力往長照流動是未來挑戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今在台大醫院雲林分院舉辦國際護師節慶祝活動，縣長張麗善（右六）表示，將從制度面支持護理人員，並已同步啟動提升薪資待遇規畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今在台大醫院雲林分院舉辦國際護師節慶祝活動，縣長張麗善（右六）表示，將從制度面支持護理人員，並已同步啟動提升薪資待遇規畫。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府今在台大醫院雲林分院舉辦國際護師節慶祝活動，縣長張麗善表示，將從制度面支持護理人員，並已同步啟動提升薪資待遇規畫，雲林縣護理師公會理事長廖惠娟說，老年人口比例持續提升，急重症人力明顯往長照領域流動，已是全球未來挑戰。

今天是國際護師節，縣府今在台大雲林分院虎尾院區表揚績優護理人員，縣長張麗善、台灣大學副校長張上淳、台大雲林分院院長馬惠明、衛生局長曾春美、雲林縣護理師公會理事長廖惠娟及各大醫院護理代表等人一同參加。

張麗善在會中提出友善職場6大行動，包括「多元培訓，護理更強」、「安全護航，拒絕暴力」、「智慧護理，輕鬆工作」、「薪資加碼，價值體現」、「托顧老小，無後顧憂」、「合理護病，共創幸福」，並啟動提升薪資規畫待遇，包括3年3億元的333護理人力留任計畫、5年8000萬元公費護理師培育、5400萬元護理友善職場計畫，預計明年上路。

近年全台護理人力吃緊，廖惠娟說，公會近年會員數穩定成長，今年會員數已逾4300人，其中長照領域去年底有542人，今年3月已增加至553人，急重症護理人力有往長照流動趨勢，尤其現在老年人口比例高，長照需人孔急，將是未來全球挑戰。

她也指出，長照護理人員輪班壓力小，急重症護理人員不僅壓力較大，還要輪值夜班，又面臨家中托嬰、托老問題，台大雲林分院目前約有30人育嬰留停，北港媽祖醫院也有約20人，所以無論是提供較好的薪資待遇、友善職場環境、多元協助，這條路必須繼續往前走下去。

廖惠娟說，因應畢業季即將到來，許多醫療院所直接到校園徵才、攬才，以各項福利吸引新人加入，縣府提出的政策支持，也能有所幫助。

雲林縣府今在台大醫院雲林分院舉辦國際護師節慶祝活動，縣長張麗善（中）表示，將從制度面支持護理人員，並已同步啟動提升薪資待遇規畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今在台大醫院雲林分院舉辦國際護師節慶祝活動，縣長張麗善（中）表示，將從制度面支持護理人員，並已同步啟動提升薪資待遇規畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣護理師公會理事長廖惠娟說，老年人口比例持續提升，急重症人力明顯往長照領域流動，已是全球未來挑戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣護理師公會理事長廖惠娟說，老年人口比例持續提升，急重症人力明顯往長照領域流動，已是全球未來挑戰。記者陳雅玲／攝影

台大醫院 長照 雲林

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