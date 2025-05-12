看得到吃不到？逾7成女性未申請家庭照顧假 人力銀行提供八種福利

職場女性如何兼顧家庭與工作，是最大考驗。雖然政府提供「家庭照顧假」、「減少或彈性調整工時」等措施，不過104人力銀行調查顯示，逾7成職場媽媽並未申請。104人力銀行彙整徵才企業提供八種貼心福利，例如設立托育設施、減工不減薪、備孕支持與助孕假等，支持職場媽媽兼顧工作與家庭，減降壓力。

政府雖提供「家庭照顧假」協助職場媽媽面對家庭工作兩頭燒產生的壓力與瓶頸，但104人力銀行調查，11%女性申請過程遭到歧視、不平等對待、或刁難，70%不曾申請，主要原因為：不知道此假別、用其他假別代替、擔心被刁難質疑；而「減少或彈性調整工時」沒申請的比例更達90%以上，主要原因為：不知道此措施、公司未滿30人、有家人或托嬰中心或保姆照顧。

減降職場媽媽負荷，104人力銀行呼籲企業除了落實提供既有福利，也統整部分企業的做法：

1.公司自設或補助托育設施與安親服務：除了自設幼兒園或安親中心，依員工上下班延長托育時間，減輕負擔。

2.彈性工時與遠距上班：實施彈性出勤時段、每週數日遠距工作，協助員工兼顧家庭與職場。

3.減工不減薪：部分企業允許家有孩子的員工每日減少一小時工時，或提供每月一天全薪育兒照顧假，薪資不減、考績不影響，保障工作與育兒權益。

4.健康與備孕支持：提供健康風險評估與一對一醫師諮詢，或是孕期專屬停車位、好孕專車，關注女性身心健康。

5.支持育嬰留停與職務代理津貼：規劃彈性育嬰留停制度，或補助育嬰留停期間的「代理人津貼」，鼓勵團隊互助並減輕部門負擔。

6.推動性別平等與女性升遷機會：量化統計公司過往女性員工任職主管比例，明確規劃成長目標與執行方式。

7.增設助孕假別：提供有薪助孕假、高齡生育津貼，貼心照顧女性努力備孕的需求。

8.打破性別角色，鼓勵男性育兒參與：提供不分性別的育兒假與育兒支持福利，強化照顧者並非僅限媽媽的多元概念。

104人力銀行指出，SDGs永續發展第五項目標「實現性別平等，賦予婦女權力」，性別平等已是普世價值，而在知識與技能為王的數位時代，性別差異與歧視也應加速弭平。以企業的角度，重視性別友善將更能彰顯自身雇主品牌，以多元共融的形象提高企業競爭力。