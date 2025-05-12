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華航2職位釋出逾60名額 大學學歷即可報名8月陸續報到

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華航空今宣布，即日起招募「桃園機場運務員」及「資訊工程師」，以因應旅遊市場及未來新機引進計畫。圖／華航提供
中華航空今宣布，即日起招募「桃園機場運務員」及「資訊工程師」，以因應旅遊市場及未來新機引進計畫。圖／華航提供

華航空今宣布，即日起招募「桃園機場運務員」及「資訊工程師」，以因應旅遊市場及未來新機引進計畫，只要具大學學歷且多益有600分即可報名，即日起至5月20日晚間11時59分止開放報名，預計延攬超過60名新血加入團隊，錄取後將於今年8月起陸續報到。

華航宣布，即日起招募「桃園機場運務員」及「資訊工程師」，預計延攬逾60名。此次招募桃園機場運務員，報考資格為大學學歷以上，需具備2023年6月27日（含）以後的多益600分或同等英語認證成績，若具有第二外語能力尤佳。

華航網站報名期間即日起至5月20日晚間11時59分，通過書面資料審核者，將於6月7日進行初試、6月14日複試，經初複試成績及綜合評量獲錄取者，最快將於今年8月陸續分批報到受訓。

而資訊工程師除須具備英文成績外，非資訊本科系畢業者具備相關證照也可報名，資訊工程師預計於9月報到。

華航日前才剛完成客服、飛航組員簽派員、貨運營運人員等職務招考，繼2023年機場運務員招募，華航今年再度釋出相關職缺，目前修護人員也在熱絡進行招募中，報名時間至5月27日晚間11時59分止，為擴展航網及機隊更新計畫全面布署，全年無休持續接受培訓機師報考。

多益 桃園機場 華航

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