快訊

日職／9局完封復仇樂天 古林睿煬感謝隊友、捕手、情蒐相挺

貨櫃船「全數歸零」！川普145%關稅效果驚現 美西港口爆空港景象

鬥志到第3天就消失殆盡 她實測日行一萬步一個月發現意外結果

餐飲業儲備店長上看45K 北市就服站12至16日舉辦徵才

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市各就業服務站5月12日至5月16日將舉辦就業徵才，民眾可帶著履歷到現場當場自薦、現場媒合，把握最佳轉職良機。臺北市勞動局表示，這一週共有14家優質企業到場徵才，從熱門的超商、餐飲業到近期缺工的海空運承攬業，通通都有。

臺北市勞動局長王秋冬表示，北市就服站遍佈捷運沿線，橫跨6大行政區，民眾只要搭捷運就能輕鬆抵達，求職也能一卡搞定。而本週的徵才活動集中在下午2點到4點登場，無論是找正職、兼職，還是想轉換跑道，都歡迎親自走一趟。

近期因關稅話題爆紅的海空運承攬業「擎天通運」，這次首度參加北市就服站徵才活動，就釋出傳說中的「夢幻行政職」！不只起薪40K起跳，還可依學經歷調薪，工作內容包括處理進出口、三角貿易事務，只要多益500分以上、熟悉OFFICE文書，就有機會錄取。另外還有海運、空運OP職缺，起薪32K到35K，無經驗也能培訓上手，經驗者最高可達45K。

在零售與餐飲領域，一樣百花齊放，「三商家購（美廉社）」一口氣釋出360個職缺，「全家便利商店」也有75個、「統康生活（家樂福超市）」60個，包含儲備幹部、門市正職與計時人員，喜歡與人互動的朋友千萬別錯過！

餐飲品牌也強勢徵才，「臺灣善商」旗下的SUKIYA與HAMASUSHI，儲備幹部起薪39.8K、「森石窯（巢屋麵包）」外場儲備幹部35K起、「漢記（朱記餡餅粥）」店長最高42K、「錢櫃」中班正職42.5K、儲備幹部再高3K，「達美樂披薩」儲備店長最高可達47K，只要你有熱情，他們就有舞台。

本週登場的14家企業，包括：擎天通運、臺灣善商、漢記、達美樂披薩、森石窯、統一多拿滋、統康生活、三商家購、統一超商（臨沂門市）、全家便利商店、錢櫃（忠孝分公司）、鴻源長期照顧、臺灣居護、潤田居家長照。

全家便利商店 徵才活動

延伸閱讀

北市永康商圈假日封街 民眾：走起來很舒服

北市警巷弄追逐通緝犯 朝地開4槍嚇阻順利逮人

連四周凱道大型集會遊行 北市中正一警將士用命「真的很硬」

剴剴案群眾上凱道批市府失職 北市社會局：持續精進改革

相關新聞

台水招募新血預計錄取386人 平均錄取率12.57%

台灣自來水公司為招募新血，今天在北、中、南3個考區舉辦114年評價職位人員甄試初試，預定5月28日開放線上查詢初試成績，...

睽違7年 阿聯酋航空再度來台招募空服

全球最大的國際航空公司阿聯酋航空，將再度來台招募空服。阿聯酋航空表示，有志加入阿聯酋航空客艙機組員團隊的人才，可於www...

職場媽媽疲勞指數首度突破80分 最疲累三大行業出爐

周日就是母親節，yes123求職網「職場媽媽焦慮與生活疲勞指數調查」，「職場媽媽」自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在8...

僑外生任客運駕駛急喊卡 勞動部憂「語言能力」 ：重新檢討配套

為解決產業缺工，勞動部3月底預告修正藍領審查標準，放寬讓畢業僑外生可從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路...

就安基金明年預算226億 近6成5用在促進就業

勞動部今召開就安基金管理會，通過115年度就安基金會預算案，明年預算總計226億元，以用於「促進國民就業」最多，占64....

六大離職原因排行出爐！「這原因」讓上班族撐不下去想走人

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「離職原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大離職原因有哪些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。