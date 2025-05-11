餐飲業儲備店長上看45K 北市就服站12至16日舉辦徵才

臺北市各就業服務站5月12日至5月16日將舉辦就業徵才，民眾可帶著履歷到現場當場自薦、現場媒合，把握最佳轉職良機。臺北市勞動局表示，這一週共有14家優質企業到場徵才，從熱門的超商、餐飲業到近期缺工的海空運承攬業，通通都有。

臺北市勞動局長王秋冬表示，北市就服站遍佈捷運沿線，橫跨6大行政區，民眾只要搭捷運就能輕鬆抵達，求職也能一卡搞定。而本週的徵才活動集中在下午2點到4點登場，無論是找正職、兼職，還是想轉換跑道，都歡迎親自走一趟。

近期因關稅話題爆紅的海空運承攬業「擎天通運」，這次首度參加北市就服站徵才活動，就釋出傳說中的「夢幻行政職」！不只起薪40K起跳，還可依學經歷調薪，工作內容包括處理進出口、三角貿易事務，只要多益500分以上、熟悉OFFICE文書，就有機會錄取。另外還有海運、空運OP職缺，起薪32K到35K，無經驗也能培訓上手，經驗者最高可達45K。

在零售與餐飲領域，一樣百花齊放，「三商家購（美廉社）」一口氣釋出360個職缺，「全家便利商店」也有75個、「統康生活（家樂福超市）」60個，包含儲備幹部、門市正職與計時人員，喜歡與人互動的朋友千萬別錯過！

餐飲品牌也強勢徵才，「臺灣善商」旗下的SUKIYA與HAMASUSHI，儲備幹部起薪39.8K、「森石窯（巢屋麵包）」外場儲備幹部35K起、「漢記（朱記餡餅粥）」店長最高42K、「錢櫃」中班正職42.5K、儲備幹部再高3K，「達美樂披薩」儲備店長最高可達47K，只要你有熱情，他們就有舞台。

本週登場的14家企業，包括：擎天通運、臺灣善商、漢記、達美樂披薩、森石窯、統一多拿滋、統康生活、三商家購、統一超商（臨沂門市）、全家便利商店、錢櫃（忠孝分公司）、鴻源長期照顧、臺灣居護、潤田居家長照。