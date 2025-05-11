母親節到來 勞動部力推婦女重返職場、友善育嬰

今天是母親節，勞動部11日表示，為協助身競競業業在職場打拼的婦女，勞動部長期致力提升友善婦女就業各項支持方案，取得工作與家庭生活平衡，確保勞動權益能獲得保障。

首先，勞動部指出，針對友善育兒措施，為生育照顧適度保障，勞工保險提供2個月生育給付，且雙生以上者依比例增給；勞工媽媽們於參加勞工保險期間生產，或在加保期間懷孕，於退保後1年內生產者，都可依《勞工保險條例》規定請領生育給付。

另為建構友善生養環境及工作平權職場，自2022年1月18日起，將「產檢假」由5日增加2日為7日、「陪產假」修正為「陪產檢及陪產假」，並由5日增加2日為7日，新增2日之費用部分，得向本部申請補助。

另《性別平等工作法》明定育嬰留職停薪（津貼）、減少或調整工作時間及家庭照顧假等促進工作平等措施，協助受僱者兼顧工作與家庭照顧責任。在育嬰留職停薪申請上，放寬父母雙方可以「同時」申請育嬰留職停薪（「同性婚姻關係下」撫育子女，也適用）；另亦放寬育嬰留職停薪申請彈性，期間可少於6個月（不低於30日）。此外，為保障受僱勞工育嬰留職停薪期間基本生活，並穩定就業，雙親得依自身需求，同時或分別請領6成就業保險提供的育嬰留職停薪津貼，及公務預算加給的2成薪資補助，每一子女最長可領6個月，鼓勵雙親共同照顧子女。

在建立友善職場方面，勞動部指出，為建立友善育兒職場環境，勞動部訂定經費補助辦法，鼓勵企業提供員工子女托育服務且不限事業單位規模，均提供經費補助。自2025年起企業新興建托兒設施者，最高補助金額，由300萬元提高至500萬元，亦補助已設置托兒設施之企業，每年最高50萬元；辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構者，每年最高補助60萬元。此外，勞動部積極透過說明會、網站等多元管道，結合專家學者與相關部會提供免費企業入場輔導，提供後續設置協助。（詳細網址請看：https://childcare.mol.gov.tw/PageNew/default.aspx）

另外，為保障職場女性身心健康，勞動部呼籲雇主應對有母性健康危害之虞之工作，採取危害評估、控制及分級管理措施，尤其針對妊娠中與分娩後未滿1年之女性勞工應適性工作評估，如需採取健康保護之專業協助、輔導或諮詢措施，可電洽財團法人職業災害預防及重建中心（免付費電話：0800-068580）。勞動部亦已將母性健康保護事項納入勞工身心健康保護專案檢查，以強化事業單位落實相關規定。

勞動部鼓勵婦女重返職，為協助因結婚、生育、照顧家人等家庭因素退出勞動市場婦女及提早返回職場，勞動部結合經濟部、衛生福利部及教育部等資源，於2023年9月推動「婦女再就業計畫」，以自主訓練獎勵鼓勵婦女精進職能，並透過公立就業服務機構獎助措施，鼓勵雇主進用女性勞動力，協助婦女重返職場穩定就業。2023年9月至2025年4月止，協助婦女再就業6萬1,961人，預計2025年至2028年增加14萬名婦女重返職場。如仍有想進一步瞭解各項服務資源及職業訓練課程，可至台灣就業通網站「婦女專區」（https://gov.tw/aA1）查詢，或直接撥打免付費客服專線0800-777-888，將由專人提供諮詢服務。

另勞動部推動微型創業協助，提供創業貸款利息補貼，協助女性開展創業職涯，以減輕創業初期資金壓力，並且提供創業研習課程以及創業諮詢輔導服務，促進事業成功發展。2022年起至2024年止共計1,152位女性獲得貸款、17,432人次女性參與創業研習課程，提供創業諮詢輔導8,841人次。