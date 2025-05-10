台水招募新血預計錄取386人 平均錄取率12.57%

台灣自來水公司為招募新血，今天在北、中、南3個考區舉辦114年評價職位人員甄試初試，預定5月28日開放線上查詢初試成績，之後再通知初試合格者參加複試，預計錄取386人，根據統計，今年報考人數共3871人，到考率79.36%，平均錄取率為12.57%。

台水今天發布新聞稿，本次考試不限年齡、性別，高中職畢業即可報考，初試採筆試方式辦理，考試科目包括共同科目1科（占筆試成績20%）及各類別專業科目2科（占筆試成績80%）。

根據流程，5月12日下午2時起可至甄試網站查詢初試科目試題及答案，預定5月28日開放線上查詢初試成績，之後另外通知初試合格的考生參加複試，錄取人員將依甄試總成績高低依序分區、分批進用，經試用6個月合格後正式僱用。

台水指出，本次甄試預計錄取技術士316人，包含操作類-甲140人、操作類-乙40人、裝修類-甲79人、裝修類-乙9人、化驗類9人、工程類39人；以及營運士70人，包含業務類54人、行政類16人。為善盡企業社會責任，今年甄試循往例對具原住民族及身心障礙身分者加計筆試成績15%。