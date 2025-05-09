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睽違7年 阿聯酋航空再度來台招募空服

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
阿聯酋航空重返台北招募客艙機組員。阿聯酋航空提供
阿聯酋航空重返台北招募客艙機組員。阿聯酋航空提供

全球最大的國際航空公司阿聯酋航空，將再度來台招募空服。阿聯酋航空表示，有志加入阿聯酋航空客艙機組員團隊的人才，可於www.emiratesgroupcareers.com瞭解更多職務內容和提交申請。阿聯酋航空將於6月9日在台北辦理邀請制（Invite Only）徵選活動，有志加入阿聯酋航空的申請者須於5月26日前完成線上報名程序。

此次職缺提供了難得的機會，獲聘者將在充滿朝氣及活力的杜拜開啟精彩的職涯旅程，以阿聯酋航空品牌大使的身分，以溫暖、熱情與專業的服務，與全球各地旅客交流，傳遞阿聯酋航空引以為傲的指標性服務。

所有新進客艙機組員將前往杜拜，在阿聯酋航空最先進的訓練中心接受為期八週的密集培訓。課程涵蓋溝通技巧、主動應變與領導能力等重要技能，為日後提供旅客多年來所期望的高品質服務與飛航安全奠定基礎。

杜拜為全球最安全城市之一，以多元文化氛圍與都市現代的生活風格，以及世界級的居住、工作與休閒設施，吸引來自世界各地的專業人才。

阿聯酋航空客艙機組員可享有多樣福利，包括極具競爭力的免稅薪資與飛行津貼，年度獎金、外站住宿與膳食補助、年假與機票福利、配備齊全的員工宿舍、上下班交通接駁服務，以及優渥的醫療、壽險與牙醫保險。親友亦可享有大幅折扣的機票優惠，讓空服員與摯愛一同創造難忘的旅程回憶。

杜拜 機票 阿聯酋

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