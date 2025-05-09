職場媽媽疲勞指數首度突破80分 最疲累三大行業出爐

周日就是母親節，yes123求職網「職場媽媽焦慮與生活疲勞指數調查」，「職場媽媽」自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在80.3分，首度突破80分大關。87%因無暇顧小孩有罪惡感，創 六年新高。19%職媽疲勞滿檔， 最累的三大行業依序是：大傳、餐旅、醫護。

yes123求職網調查發現，在可複選狀況下，有高達84.7%表示成為「職場媽媽」的主要原因是「想分擔家計」；至於其他原因，依序包括了：「為了經濟自主」(80.9%)、「不想與社會脫節」(62.7%)，以及「享受工作成就感」(35.8%)。

同時包含處理公事與家事，自認擔任「職場媽媽」的每天工作時間，平均落在10.9小時；其中甚至1/4、24.7%更認為日工時「12小時(含)以上」，這群媽媽的過勞風險恐怕也最高。

衡量家庭總收入，覺得目前「經濟壓力大」的，合計佔91.6%：其中有65%，屬於「經濟壓力大，但不需要娘家援助」；卻仍有26.6%，屬於「經濟壓力大，且需要娘家援助」。

媽媽們「職場焦慮感」來源，在可複選狀況下，前五名分別為：「長期低薪或未調薪，怕影響分擔家計的能力」(56.4%)、「無法配合加班、應酬、出差」(55.1%)、「為了家裡事情請假，造成同事工作量增加」(48.1%)，以及「職涯規劃因小孩狀況而受限」(42.3%)、「同樣工作績效，薪水、獎金卻不相同」(41.2%)。

除此之外，職場媽媽「家庭焦慮感」的主要來源，在可複選狀況下，前五名分別是：「下班回家後無法休息，仍有一堆家事要處理」(71.3%)、「子女教育學習問題」(65.2%)、「錯過陪伴小孩成長的時間」(55.2%)，以及「子女托育照顧問題」(54.3%)、「開銷增加與支出分配問題」(44.1%)。

yes123求職網調查更發現，如果平時為了工作，不能親自照顧小孩，除了萬般無奈，也有高達87.2%職場媽媽會有罪惡感。每逢「上班日、在下班後」，與子女相處的時間平均落在92.6分鐘，少於去年的96.4分鐘；其中甚至有15.1%的職場媽媽表示，「幾乎沒有相處時間(0分)」。

憂心收入減少、工作難找，陪小孩的時間也不夠，「窮忙的」職業婦女更要擔心自己過勞！調查顯示，「職場媽媽」自評目前的「生活疲勞指數」，平均80.3分，首度突破80分大關，不但高於去年的79.5分，以及前年的78.5分，更創下六年以來新高！其中甚至有一成九(19%)，自認達到「100分(滿分)」的狀態，屬於異常疲憊程度。

若以行業別交叉分析，職場媽媽「疲勞指數」的前五名，依序為：「大眾傳播與公關廣告」(85.2分)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(84.1分)、「醫護與生技」(83.7分)，以及「金融保險與會計統計」(82.6分)、「批發零售與貿易」(81.2分)。