僑外生任客運駕駛急喊卡 勞動部憂「語言能力」 ：重新檢討配套

為解決產業缺工，勞動部3月底預告修正藍領審查標準，放寬讓畢業僑外生可從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員6項中階技術工作，原可望4月底公告實施，但近日緊急喊卡。勞動部官員解釋，因外界對僑外生語言能力有疑慮，因此請中央目的事業主管機關重新檢視配套，待消除外界疑慮後再上路。

我國副學士以上學位之僑外生，若符合各開放業別設定的薪資條件及技術資格，即可由雇主申請為為中階技術人力。目前開放僑外生以中階技術人才從事的行業，包括製造業、屠宰業、營造業、農業及長照，以及去年8月底新增開放的旅宿房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作。

衛福部、交通部、經濟部去年也分別向勞動部申請加開僑外生從事醫院護佐、貨車駕駛、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員、隨車助理、倉儲理貨6項行業。勞動部也在今年3月預告法規，原本可望4月底公告上路。

對於暫緩，勞動部勞動力發展署署長黃齡玉解釋，因外界有聲音擔心僑外生的語言能力是否足以擔任客運駕駛、醫院護佐等公共服務工作，衍生執行業務時的風險，因此有轉達給交通部、衛福部、經濟部等中央目的事業主管機關，邀集開會溝通，希望相關部會讓配套更周全完備，比如增加語言能力門檻或訓練，並多做一點社會溝通。

她強調，不是喊卡，而是重新檢視配套、消除外界疑慮後再上路。