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就安基金明年預算226億 近6成5用在促進就業
勞動部今召開就安基金管理會，通過115年度就安基金會預算案，明年預算總計226億元，以用於「促進國民就業」最多，占64.5％。
勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，今天委員會主要審議就安基金115年預算，明年預算編列總計226億元，以用在特定對象184億為大宗，用途則以促進國民就業64.5％最多。
她說，這是精進就業安定基金管理運用，首次提出預算案。過往只有出現大項計畫別，今天則羅列各分項子計畫，也增列前一年度預算跟執行狀況，方便委員比較預算增減、執行率，包括先前惹議的媒體政策、業務宣導費用，這次也逐條逐項逐列，充分揭露資訊。
除明年度預算案，黃齡玉說，就服法46條修正後，80歲以上可免巴氏量表評估聘外籍看護工，考量必須補充申請跟審查人力因應增加的案量，這次勞動部、衛福部也分別提案人力經費，但由於尚難預測增加案量狀況，將分階段補充跨國勞動力事務中心、長期照顧管理中心的申審人力，視案量循序漸進。
黃齡玉說，勞動部已多次邀集衛福部、專業醫學會團體開會研議，因應分流重症、一般類符合資格者，還要重新設計作業系統、搭配配套，目前預計7月上路。
此外，針對多年遭詬病的移工直聘量能不足，勞動部預計在中部、南部各增設一處直聘分中心，方便雇主、移工臨櫃申辦。黃齡玉說，目前僅台北一處直聘中心，期待增設據點後，申請直聘的人數可以擴增，有效提升量能。洪申翰部長在會議中也特別要求，設置分中心前要找當地移工、雇主團體了解需求，貼近實務狀況。增設2處分中心預算合計2900萬元。
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