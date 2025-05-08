就安基金明年預算226億 近6成5用在促進就業

面試秒錄取你敢入職嗎？一名女網友在Dcard發文求助，透露自己目前錄取了一家公司，面試過程愉快正常，然而錄取通知隔不到幾小時就快速發來，這讓她遲疑是陷阱或是沒人要的職缺，以「面試完當天馬上錄取的工作是雷嗎」為題詢問網友意見。

2025-05-07 16:38