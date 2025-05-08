新人常被罵到嚇跑…主管突離職她得知原因後不捨 網傻眼：太奴了吧

在職場上難免會遇到被刁難的時候，但為了薪水還是得努力撐下去。一名網友表示，一直認為主管很小氣又沒人性，直到主管無預警要離職，她才知道其實主管過得很辛苦，她也祝福對方未來可以一切順利。

一名網友在Dcard「閒聊版」發文，她一直認為主管是極度小氣又沒人性的人，主管脾氣很差，每次生氣都會大罵到整層樓都聽得到，大家看她沒走也不敢先下班。只要有新人來，一個禮拜內一定會被主管大罵至少一次，新人上班最短紀錄是兩天，不少人都被她的脾氣及組上的氣氛嚇跑了。

原po也分享，當主管的下屬根本是一人分飾多角，要願意付出、能力好、肝夠新鮮和心臟夠大才做得下去，她每天都覺得被壓榨，主管半夜傳訊息還得應付，還常常加班到晚上7:00才離開，只能說這份工作不簡單。

她入職後第一次聚餐是因主管突然無預警要離職了，內心很開心終於擺脫她了，但又有點捨不得，畢竟在她底下學了不少東西，在外面需要工作2、3年才能學到的經驗，在這邊1年就摸透了。

後來原po才知道主管這麼努力工作是因家庭因素，她老公和大女兒因車禍走了，主管只能靠自己養她失智的爸媽及中風的婆婆，而主管的二兒子因小時候被球打到，有一邊耳朵聽不太清楚，她兒子努力讀書拿獎學金以減輕負擔。但後來耳朵狀況因生病惡化，於是她才要離職搬去台中跟兒子住方便照顧，她用兩個月的時間找好新工作及房子，令原po不禁直呼，「根本女超人」。她很感謝主管帶著她的這一年，雖然時間不長但也受益良多，「她也算是我的貴人還有恩師了」，並祝福她未來可以一切順利。

網友紛紛表示，「看到最後真的忍不住鼻酸，原來每個看起來很兇的人背後都有不得不撐下去的理由，這頓烤肉直接升級成人生回顧餐」、「總覺得撇開公事，主管在私底下應該也是很值得聯絡的人，現在沒有上司下屬的壓力，更多是你可以從這樣一位『大姐』身上學到什麼，或許她必須非常嚴格，才能讓一切都在正確的道路上」、「前面以為是辦公室復仇文，結果吃到一半劇情反轉變淚崩局，這是吃壓力鍋吧，一開口全冒出來」。

不過，有網友則認為主管應該要公私分明，「都是社畜出來賺錢，自己私人的事，憑什麼要無辜的人承擔她的情緒、她的抒發，反而很不想同情這種人」、「我必須說，整件事情是建立在，『嚴厲的磨練讓妳學到很多，甚至壓縮了時間1年學到3年的工作知識與經驗』這才是正確的理性邏輯思考」、「太奴了吧，我是覺得她過得怎樣辛苦，都跟她無法在職場上控制自己的情緒無關，該看醫生就去看」。