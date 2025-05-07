幸運還是陷阱？面試秒通過讓她遲疑該不該到職 網看法兩極

面試秒錄取你敢入職嗎？一名女網友在Dcard發文求助，透露自己目前錄取了一家公司，面試過程愉快正常，然而錄取通知隔不到幾小時就快速發來，這讓她遲疑是陷阱或是沒人要的職缺，以「面試完當天馬上錄取的工作是雷嗎」為題詢問網友意見。

原PO提問「有沒有遇過面試完馬上就錄取的工作呢」，回憶面試過程談得算是愉快，大概聊了一個半小時，當下雖然面試官表示還有其他面試，會再通知錄取結果，然而當天過幾小時就通知錄取，原PO坦言「看起來投遞的人不多」，並擔心這樣快速錄取的工作是否會很雷。

貼文下方網友看法兩極，「機率很高，但不一定」、「當下錄取的要嘛很缺人，要嘛不想浪費彼此時間」、「我目前遇到馬上錄取都是在抓交替的」、「只能說他們很缺人，但雷不雷就不一定」、「我是喜歡談得來的就好，沒有強求一定要面試一堆再來比較」、「頻率對效率高，決定權在面試者，妳很符合主管需要」、「我也遇過早上面試下午錄取，薪水年年增加」。

也有人建議「可以多觀察公司風格」、「看妳面試的情況吧，和面試官的談話內容」、「最主要還是要納入妳這面談的一個半小時給妳的感覺如何」、「我一定會問前手離職的原因，遇過一家狂講前手壞話」、「要看妳是不是條件很優秀，如果不是那有可能會是雷的工作」。