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職災重建中心改組 勞動部次長李健鴻接任董事長

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
財團法人職業災害預防及重建中心6日召開第二屆第一次董監事聯席會議，揭開新一屆任期序幕。圖／勞動部提供
財團法人職業災害預防及重建中心6日召開第二屆第一次董監事聯席會議，揭開新一屆任期序幕。圖／勞動部提供

財團法人職業災害預防及重建中心成立屆滿3年，這三年來透過公私協力方式，持續擴大對職災勞工的服務量能，陪伴職災勞工健康重返職場。重建中心昨天召開第二屆第一次董事及監察人聯席會議，會中進行董監事改組，由勞動部次長任重建中心董事長，新任執行長則由勞動部勞動及衛生安全衛生研究所所長李柏昌接任。

「勞工職業災害保險及保護法」自2022年5月1日上路施行，為協助更多職災勞工，勞動部成立財團法人職業災害預防及重建中心。本次第二屆董事、監察人業經勞動部遴聘，置董事15人、監察人3人，由勞動部政務次長李健鴻政擔任董事長，新任董監事涵蓋職業安全、職業衛生、勞工健康、職業傷病診治、職災勞工重建、法律及政府實務等七大領域，兼顧勞資雙方代表性。

重建中心說，重建中心原執行長何俊傑因個人生涯規畫請辭，由副執行長吳政龍暫代。本次會議中通過新任執行長人事案，由李健鴻提名現任勞動及職業安全衛生研究所所長李柏昌擔任執行長，經董事會同意後正式聘任。李柏昌上任後，將依「財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程」規定，向董事會提名台大醫學院附設醫院新竹台大分院環境及職業醫學部黃敬淳主任擔任副執行長。

重建中心說，李柏昌執行長為國立高雄應用科技大學土木工程系博士，具豐富的公職經驗，曾任勞動部職業安全衛生署副署長，為現任勞動部勞動及職業安全衛生研究所所長，歷練完整，行政經驗豐富。

李健鴻說，為協助職災勞工健康重返職場，重建中心將專注職災「預防優於重建」、「重建優於補償」的核心目標，協助提供從傷病醫療、職能復健，到社會復健、職業重建等全面性服務，並配合勞動部在全台布建達的128家職業傷病診治及重建專業機構服務網絡，就近提供勞工職業傷病因果關係診斷、諮詢及轉介等服務，保障職災勞工的權益。

勞動部 職業安全

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