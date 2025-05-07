「輕鬆賺100萬vs.爆肝領200萬」他猶豫哪個好 過來人苦勸：細水長流

輕鬆賺100萬還是咬牙賺200萬？一名網友在Dcard發文提問，目前有一份穩定的工作年薪100萬出頭，加上其他分紅獎金可達150萬左右。近日有一個年薪幾乎翻倍的新職缺可選，但是聽說工作壓力很大，讓他猶豫該不該跳槽，因此詢問廣大網友有無相關經驗。

原PO現職是在一間晶圓廠輪班，年薪100萬出頭，封頂約150萬，工作內容輕鬆、工時正常合理，同事主管人也好相處，然而公司獲利一年比一年少。近日原PO錄取另一家晶廠，職務相同，也要輪班，但分紅領滿年薪可達200萬以上，這間公司雖然很賺錢，卻很多學長勸退他，強調「工時真的很長、壓力很大」，建議他再多想想。

貼文下方有過來人提出建議，「我會選輕鬆的細水長流，因為壓力大的會搞得每天都不想上班」、「尊重所有求職者的選擇，沒有說一定要不停追逐高薪才是正確」、「健康比較重要，所以續留，除非你覺得健康不值錢」、「在二快要憂鬱症了，想跳一」、「你過得不好，多了那些錢你也不會長久的，選一個對自己好的」。

也有人鼓勵跳槽，「我同學也都說很操不要去，結果各個2、3百還一直出國滿面春風」、「200就對了，工作沒什麼細水長流」、「大概9成以上自己遇到的人選還是會選後者跳槽，不過選你想要而且也會開心的最重要」、「如果是我，還年輕又是單身就選第二」、「公司獲利越來越少是一個警訊，產線人老了也難跳，長遠利益看下來你要去另一間好」。