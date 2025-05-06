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台積電新鮮人「起薪6萬」怎衝到年薪300萬？ 內行曝1制度最猛

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為晶圓代工龍頭台積電參與校園徵才。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
圖為晶圓代工龍頭台積電參與校園徵才。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

畢業季即將到來，許多新鮮人準備踏入職場，對於首份工作的薪資待遇格外關注。根據《Yahoo股市》整理自證交所「公開資訊觀測站」的資料顯示，台積電（2330）在去年對碩士畢業的新進員工平均起薪為65,130元。由於，2024年員工平均年薪破300萬，外界盛傳人人年薪300萬，引起網友疑惑，月薪6萬要怎麼變成年薪300萬元。

台積電2024年新進員工起薪：

碩士及以上學歷：平均起薪為新台幣65,130元，較前一年增加1,230元，增幅約1.88%。

大專院校學歷：平均起薪為43,730元，較前一年增加800元，增幅約1.86%。

高中及以下學歷：平均起薪為38,400元，較前一年增加500元，增幅約1.32%。

Dcard網友好奇發問，「台積電年薪300萬是怎麼算出來的？底薪是不是比趨勢碩畢還低？」台積電新鮮人是否真的是這個水準。

內行人則直言建議，別只比月薪而不比年薪「底薪*30是不賺錢時期+領滿的年薪，產線那邊每個月加班費3萬up都很正常」、「因為你沒有算到『獎金』，台GG最猛就是獎金制度」、「領滿整年30～45個月都有，看個人考績」。

此外，台積電的員工分紅制度也相當優渥，根據公司公告，2024年初董事會核准的2023年度員工業績獎金與酬勞總金額約為新台幣703億元。以2023年底台灣員工人數約7萬人計算，平均每人可得約104.9萬元的分紅。

不過，有一名員工網友吐槽現實「我是2019/9入職，2023年的年薪才有破300萬，前三年根本不可能」。

Dcard 加班費 台積電 新鮮人 薪資

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