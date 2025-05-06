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37K離家近又能存錢…她揭工作「有生命危險」 網驚呼：找奴隸？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫自己是否該離職。示意圖／ingimage
一名女網友猶豫自己是否該離職。示意圖／ingimage

許多上班族嚮往「錢多事少離家近」的工作，不過日前有位女網友表示，她的工作薪水雖然夠用，而且工作又離家近，但常常會有「生命危險」，讓原PO猶豫「我要逃嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她的月薪3萬7500元，工作從早上8時到晚上5時，加班時間最長曾經到3小時，但公司沒有加班費，只能換成補休。她分析，這份工作的優點是離家近，騎車只要5分鐘，而且薪資夠用，她也還能存款。

但缺點是公司人力不足，除了1人當3人用，補休也得等到人力充足時才能休假，此外工作內容「常常會有生命危險，容易受傷」，原PO無奈問「這份工作我該逃嗎？」

文章曝光後，許多網友看到關鍵字「生命危險」，急勸「37K有生命危險，是在找奴隸？」、「有生命危險還是早點逃吧，現在不逃跑，遲早也要跑」、「邊做邊找其他工作吧」、「看公司未來會不會補新進員工，1人當3人用是能者過勞吧」、「加上加班時間就是早8晚8了，4萬以下還是換工作吧」、「有生命危險才開37.5K，我聽到這種事也體溫飆破37.5度了」。

根據《聯合新聞網》指出，轉職其實不只是換工作，更是內在的探詢，如果現在的工作讓人感到疲憊、不開心，可能是內心的某個聲音在動搖，所以最重要的不是「選擇哪一間公司」，而是先問自己「真正需要的是什麼」。

加班費 職場 薪資

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