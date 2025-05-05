5月啟動27校園徵才 就業獎勵金、尋職津貼等你拿

5月到來，即將面臨6月畢業季，勞動部勞力發展署臉書宣布5月校園徵才活動來了，歡迎同學們動動手指分享資訊。勞動部表示，針對15-29歲初次尋職青年，在參加計畫期間找到工作就有獎勵金，還有尋職津貼每月5千元，最高1.5萬元；失業或待業青年可參加「產業新尖兵計畫」，最高獲得10萬元訓練補助。

勞動部在臉書公告，5月預定共有27場次校園徵才活動，幫助同學「無縫接軌 職上軌道」。有些同學快畢業了，對自己的職涯很迷惘，勞動部全國設有青年職涯發展中心，能協助履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢、職場參訪，可事先上網報名。不想出門的同學，可預約專人視訊線上職涯諮詢、參加線上團體職涯講座、收聽職涯相關影音。

勞動部表示，針對15-29歲初次尋職青年，待業3個月以上，有「初次尋職青年穩定就業計畫」，提供尋職就業協助與尋職津貼，減輕尋職壓力及強化就業準備，在參加計畫期間找到工作就有獎勵金。尋職津貼每月5千元，最高1.5萬元。就業獎勵金為參與計畫60天內、就業滿30天給5千元，就業滿90天再給2萬元，就業滿180天再給1萬元。依照計畫規定，完成各項求職準備，每人最高補助4.5萬元。

勞動部提到，至於15-29歲失業或待業青年，可參與「產業新尖兵計畫」，訓練課程含五大領域：數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷，參加可以獲得最高10萬元訓練補助。另依訓練期程核給學習獎勵金，參訓期間每月發給8千元，最高9萬6千元。

勞動部進一步說明，「產業新尖兵計畫」相關訓練課程，包括時下最熱門的Python人工智慧與服務型機器人企業應用、Java軟體工程師、數據分析工程師、生成式AI應用-資訊視覺化與動態視覺、嵌入式AI影像技術與應用、智慧農業無人機AI巡檢與物聯網數據分析養成、國際貿易數位行銷策略、微電商社群經營與國際數位行銷整合等，技能相當實用。