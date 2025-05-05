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家庭主婦變身美甲師 靠「指上功夫」成功創業重返職場

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市新住民小琪靠著參加職訓學得美甲技能，成功重返職場創業當美甲師，收入穩定找回自信。圖／桃竹苗分署提供
桃園市新住民小琪靠著參加職訓學得美甲技能，成功重返職場創業當美甲師，收入穩定找回自信。圖／桃竹苗分署提供

桃園市龜山區35歲大陸新住民小琪嫁來台灣10餘年，小孩上小學後萌生重返職場念頭，為謀取技能，她參加全方位美甲美睫培訓班新住民專班，學到美甲等技能及考取證照，去年毅然在家創業成立美甲工作室，迄今9個月累積做過500雙手，收入穩定、也兼顧家庭，成功由家庭主婦變身專業美甲師。

台灣媳婦小琪今天表示，她大學畢業後嫁來台灣，婚後專心撫育小孩、照顧家庭，直到小孩陸續上小學，她考慮重返職場，卻因長期忙於家務、生活圈狹小，逐漸失去自我肯定，為求取一技之能，她查詢台灣就業通網站，發現桃竹苗分署委託中華國際職業美學協會開設全方位美甲美睫培訓班新住民專班適合自己，決定報名職訓。

小琪在該職訓班2個月的308小時課程，培訓學習美甲彩繪、手足保養、臉部按摩、彩妝及美睫嫁接實務訓練，她結訓後也順利考取美容丙級技術士證照，並到美甲店累積美甲技巧、管理實務經驗，決定在家創業，成立美甲工作室，自去年9月開業至今，主打社區與熟客，迄今累積做了超過500雙手，今年春節營收最高達3萬元，收入穩定讓她愈做愈有信心。

小琪分享說，創業讓她兼顧家庭、收入穩定，最重要是她在工作中找回自信與成就感，性情也變得開朗，特別在創業初期遇到甲片持久度不佳等瓶頸，她感謝職訓授課老師幫忙解惑，為精進技術，她還要報名進修水晶指甲課程，拓展客源。

勞動部勞發署桃竹苗分署為協助失業、待業民眾提升技能重返職場，開辦工、商業、美容造型、資訊各領域職訓課程92班，該分署表示，不少婦女離職多年發現原有專業技能不符產業需求，透過政府職訓課程補充技能，做好重返職場提升競爭力準備，各項職訓課程可至上「台灣就業通」網站報名參加，早日找到工作。

勞發署桃竹苗分署開辦美甲職訓課程，吸引不少待業女性報名職訓學習一技之長。圖／桃竹苗分署提供
勞發署桃竹苗分署開辦美甲職訓課程，吸引不少待業女性報名職訓學習一技之長。圖／桃竹苗分署提供

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