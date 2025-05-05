職業倦怠…女教師想當空服員 過來人勸阻：我又跳回去當老師

一份工作做久了難免覺得無聊，一名女網友在Dcard發文透露，自己是一名高中老師，枯燥的教學生活讓她非常乏味，最近對可以遨遊各國又高薪的空服員心生嚮往，好奇詢問廣大網友看法和經驗。

原PO目前是高中老師，月薪64k，加薪3趴税前大約66k，考績加年終至少2個月全薪，有寒暑假可以放。然而，近期發現每天兩點一線的生活讓自己有點職業倦怠，生活提不起勁。

近日得知空服員的月薪至少7到8萬起跳，工時長一些還可以達到10萬以上，年終一次就是好幾個月。原PO強調，知道空服員是非常辛苦的職業，但可以有機會看看世界增廣眼界，感覺生活繽紛，自由奔放令她非常羨慕。

貼文曝光後許多網友搖頭，「有人年紀輕輕就停經，有人小孩智商有問題」、「只是從學校教導高中嬰仔（孩子），轉到空中服務各種巨嬰」、「在高空中會接觸到比較多的輻射，得到乳癌的機會也會相較於一般人更高」、「傻了才去空服爆肝，教師工作8小時包含1小時有薪午休，不香嗎？」、「老師跳空服，現在又要跳回去當老師了」。

不過也有人鼓勵，「蠻多護理朋友轉行當空姐，如果喜歡的話，就趁年輕去試試看」、「可以去闖看看呀，但空姐沒有表面上的那麼光鮮亮麗唷」、「妳還年輕，30歲以前想衝一波也OK啦，人生嘛，能體驗就體驗」、「之前待過傳產跟科技業，比較下來確實是航空業最開心，但也有非常多同事身心靈因素離職」。