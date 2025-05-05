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中醫大邀慶祝國際護師節 召募專師年薪高達130萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為了慶祝國際護師節並致敬前線英雄，中國醫藥大學新竹附設醫院將於5月8日下午3點到6點半，於醫院東側門一樓旁空地，舉辦一場別開生面的「夜市派對」。圖／醫院提供
為了慶祝國際護師節並致敬前線英雄，中國醫藥大學新竹附設醫院將於5月8日下午3點到6點半，於醫院東側門一樓旁空地，舉辦一場別開生面的「夜市派對」。圖／醫院提供

為了慶祝國際護師節並致敬前線英雄，中國醫藥大學新竹附設醫院將於5月8日下午3點到6點半，於醫院東側門一樓旁空地，舉辦一場別開生面的「夜市派對」，將熱鬧與療癒帶進醫院。院長陳自諒表示，活動除了表揚25位績優護理師，也邀請民眾一起參與，為辛苦的護理師加油打氣，用行動感謝白衣天使。

護理部主任張鳳媛表示，現場可享用炸物香氣四溢的美食攤，還有充滿童趣的闖關遊戲，以及療癒系的手作體驗，例如造型公仔鑰匙圈與布貼飲料袋等，讓辛苦的護理人員紓壓，也讓民眾一起歡度創意十足的國際護師節。

活動當日設有「護理職涯諮詢區」，讓對護理工作有興趣的民眾與學生能與在職護理師面對面交流，了解這份專業背後的使命與支持。現場也同步啟動專科護理師招募計畫。

張鳳媛表示，目前正積極擴大招募護理團隊，特別針對專科護理師職缺，提供具競爭力的薪資與福利制度。月薪範圍為55000至60000元，並依不同班別提供白班、小夜、大夜等額外津貼；另設有病歷獎金、年資與職級津貼等多項補助，體現對專業價值的肯定。另外，每年的基礎健檢加上3年一次的高階健檢，守護專師健康。

為吸引更多優秀人才投入護理工作，針對專科護理師職缺，醫院同步提供高額簽約與續約獎金，2年合約可獲10萬元獎金，3年則達24萬元；續約亦享有同等優渥回饋，最高可領取25萬元獎金。此外，亦享有三節獎金福利，端午、中秋各0.5個月，年終更達1.5個月。

中醫大新竹附醫強調，透過有溫度的活動，希望凝聚團隊向心力，打造護理師友善職場環境。職缺與應徵方式請洽護理部：03-1234567 分機2052或0965095068。

新竹 職缺 護理師

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