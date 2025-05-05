每天上班刷新記憶？新人3個月問3次相同問題 老鳥快崩潰：該怎麼教

公司新人要如何教導最有效呢？一名女網友發文，稱辦公司近期來了新人，她一邊工作一邊教導新人工作內容，結果教了數次新人還是會一直問相同的問題，讓她感到很煩躁，於是直接放生，只回答簡略的答案，也忍不住詢問網友：「新人到底要怎麼教呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示近期公司來了個新人，本來可以把業務交給他，但原PO擔心新人應付不過來，於是她主動接下來，一邊處理案子，一邊耐心教導新人，花了一個月，甚至陪他做到晚上，到新人要獨立作業時，卻發現教的內容新人只記得一成。

原PO表示，剛開始她體諒新人不是本科系的人，因此從頭到尾再教一次，把所有細節重複講述，再讓新人實際操作。但新人一直沒做筆記、沒拍照，3個月後，又一副什麼都不會的樣子，老問「表怎麼看？」、「報表去哪裡做？」等基本的問題，讓原PO感到十分煩躁，因此直接放生他，只回答簡略的問題，因而發文詢問網友教導新人的方法。

此文一出，有網友建議建立電子檔、錄影或整理成手冊，「整理工作大概流程手冊、常見問題集、壓日期考核，副本一份給主管，學不起來就不是妳的責任了」、「重要的還是要有電子檔」、「就算都在辦公室也用線上會議或錄影，有問題請他直接翻影片看」。

也有網友分享職場新人本身、或是教導新人的經歷，「我剛來第二個禮拜即使有做筆記，老鳥同事還是把離職同事的工作內容全部丟給我，他們沒空教我就叫我自己摸索」、「跟我前公司帶到的新人很像，他每天來上班都是全新的自己，對這個工作學習進度每天歸零，教多少忘多少」、「我也遇過這種人，最後放生他只好讓其他人去教，有錯他自己承擔」。