快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

台電僱用人員月薪上看4萬元 近1.2萬人報名搶考逾千名額

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電2025年新進僱用人員甄試今(4)日登場，考生等待入場的同時，也把握時間做最後衝刺。（圖／台電提供）
台電2025年新進僱用人員甄試今(4)日登場，考生等待入場的同時，也把握時間做最後衝刺。（圖／台電提供）

台電2025年新進僱用人員甄試4日登場，分別在台北、台中、高雄、花蓮4考區共11個考場同步舉行。本次甄試有近1.2萬人報名，預計錄取1,084人，今實際到考人數6,882人，平均到考錄取率15.75%。台電表示，預計7月15日公布複試名單，8月5日起舉行複試，錄取並完成訓練後正式僱用起薪約3.6萬元，從事電力現場工作或具電力相關專業證照者，更可達近4萬元。

台電說明，面對員工退休潮，為確保供電穩定並朝淨零轉型目標邁進，台電持續招募電力新血。本次招考將從配電、輸電、電機、綜合行政、會計等15類別網羅1,084名生力軍，並將再視業務需要，於初（筆）試放榜前公告增額錄取人數。

台電分析，本次開缺最多的「配電線路維護」類別預計錄取489人，吸引近1,800人報考，搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」；而競爭最激烈的「會計」類別，214人搶考3個錄取名額，錄取率僅1.4%；歷年報考人數最多的「綜合行政」類別今年有超過6,000人爭搶108個名額，並為落實身心障礙者工作權益保障，綜合行政類另加開32個身心障礙名額，計有543人報考。

台電強調，為維護應考人權益，考試期間由國家通訊傳播委員會進駐考場，協助監測異常電波和電子、金屬探測，廉政署亦派員加強考場巡查，全面防堵不法舞弊事件。另為提供舒適安靜的應考環境，本次甄試全國11個考場同步開放冷氣，且不開放親友陪考。

台電提醒，初（筆）試科目試題及答案，5日起可至甄試網站查詢，預計7月15日公告複試名單，8月5日起舉行複試，複試項目包含複試測試、現場測試、實作測試及口試等。而報考配電線路維護、輸電線路維護、變電設備維護類別考生，因工作業務需要，需在複試前取得手排小型車駕照。

台電

延伸閱讀

起薪最高近4萬 台電新進僱用人員甄試今登場

相關新聞

起薪最高近4萬 台電新進僱用人員甄試今登場

台電2025年新進僱用人員甄試今登場，分別在台北、台中、高雄、花蓮4考區共11個考場同步舉行。台電表示，本次甄試有近1....

辦公室安靜到好焦慮！她求「能往外跑的工作」 過來人給建議

你喜歡什麼樣的工作地點呢？一名網友分享，自從開始坐辦公室後，不僅與人的互動減少，身材也漸漸變胖，下定決心離職，想找到能在外面跑的工作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

職場懷孕歧視嚴重 勞動部：3年開罰1,225萬元

職場懷孕歧視嚴重。根據勞動部統計，近三年因懷孕歧視違反「性別平等工作法」，總共有46件，開罰1,225萬元。

懷孕歧視3年開罰1225萬 勞動部：申請育嬰留停雇主做1件事恐踩紅線

職場中的懷孕歧視無所不在，根據勞動部統計，近三年因懷孕歧視違反「性別平等工作法」，總共有46件，開罰1225萬元。勞動部...

第一天上班就被罵…新人納悶原因 網見工作狂勸退

餐飲業本就操勞，火鍋、燒烤店更是辛苦！一名女網友在Dcard抒發心情，表示最近到連鎖火鍋店做工讀生，因為沒辦法承擔主要工作，只能在一旁負責雜事，沒想到因為餐具沒疊好導致老鳥撒了一地，詢問要不要幫忙卻被兇。委屈的她坦言「知道我是新人，我很樂意被使喚，畢竟我要學很多東西，不太了解對著我生氣是什麼意思」，貼文曝光後網友狂勸退「火鍋店和燒烤真的不要碰，超級操，而且大家的情緒很容易急躁」。

南市議員揭勞工求助竟被回「那可以換工作」？勞工局長回應了

台南市議員李宗霖今天在市議會勞工局業務報告中指出，近日社群平台流傳不少對台南就業環境的負面評價。有民眾向市府反映遭遇慣老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。