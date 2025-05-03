辦公室安靜到好焦慮！她求「能往外跑的工作」 過來人給建議

你喜歡什麼樣的工作地點呢？一名網友分享，自從開始坐辦公室後，不僅與人的互動減少，身材也漸漸變胖，下定決心離職，想找到能在外面跑的工作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「有沒有什麼能往外跑的工作？」為題，指出自己每天進入辦公室後，就開始長達8小時的「無聲狀態」，環境安靜到只有鍵盤的敲擊聲，同事間雖然偶爾會小聲講話，但也講幾句就結束。

這名網友進一步說明，辦公室坐久後，也開始出現一些職業病，像是屁股變大、變胖、烏龜頸，經過幾番考量後，下定決心離職，試著找一些可以往外跑的工作，她也好奇發問「不知道有沒有人一樣也不喜歡待在辦公室，有什麼推薦在外跑的工作呢？」。

貼文一出後，多數網友都給出建議，紛紛表示「想穩定的話去考巡山員，想自食其力或彈性工時的話考潛水教練、衝浪教練，水攝這類戶外活動的教練也可以」、「如果你喜歡與人互動、又想擺脫坐辦公室的痛苦，我覺得可以考慮保險業」、「如果你對人有興趣，其實也可以考慮業務類的工作，有些人就是不適合安靜的環境，像我就愛講話」、「里幹事或選出來的立委或議員祕書，都要陪跑活動」。

此外，原PO坐辦公室的經驗，也釣出部分網友共鳴，回應「辦公室待久真的會胖！我一年胖了快5公斤」、「我真的覺得在辦公室9小時好像坐牢，好想換工作又不知道能做什麼」、「安靜的辦公室真的會讓人感覺很壓抑，整個辦公室只剩下用電腦的聲音，連打開水壺的聲音都很清楚」。