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職場懷孕歧視嚴重 勞動部：3年開罰1,225萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據勞動部統計，近三年因懷孕歧視違反「性別平等工作法」，總共有46件，開罰1,225萬元。圖／本報資料照片
根據勞動部統計，近三年因懷孕歧視違反「性別平等工作法」，總共有46件，開罰1,225萬元。圖／本報資料照片

職場懷孕歧視嚴重。根據勞動部統計，近三年因懷孕歧視違反「性別平等工作法」，總共有46件，開罰1,225萬元。

勞動部提醒，在求職者面試時，詢問對方是否有婚育計畫，或者在勞工申請育嬰留職停薪時，要求預先寫好離職單，都可能踩在觸法紅線上，最高開罰150萬元罰鍰。

勞動部說明，為使雇主恪守法遵，性別平等工作法有關懷孕歧視禁止規定的罰鍰，已於2014年12月11日修正，提高為30萬元以上150萬元以下，以收遏阻之效，另除罰鍰外，亦有公布違法雇主姓名之規定。

勞動部表示，懷孕就業歧視亦為性別歧視的一種，根據勞動部近三年(2022年至2024年)統計調查，各地方勞工行政主管機關受理「性別歧視」申訴案件共計564件，成立共計114件(占20%)，裁罰金額共計2,329萬元；其中，因懷孕歧視成立之件數共46件，裁罰金額共計1,225萬元。違法資訊可至違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統(https://announcement.mol.gov.tw/)瀏覽查詢。

勞動部進一步指出，過去曾有案例，受僱者於發現懷孕後，便立刻告知公司，惟自此之後，即開始無故被砍班，或是被安排原時段以外無法上班的時段；也曾有受僱者任職同一家事業單位長達三、四年，表現一直優異，卻在告知雇主懷孕後，旋即被通知「工作能力無法勝任」而予以解僱。另外也有懷孕的求職者在面試時，被雇主詢問「是否懷孕」，並表示「不會用懷孕的人」及「懷孕給公司帶來麻煩」，最後因懷孕因素而不錄用，這些都是屬於懷孕歧視的典型態樣。

勞動部表示，為加強事業單位對懷孕歧視禁止等職場平權法令的認識與瞭解，除透過辦理研習會、臉書、摺頁、網站等多元宣導方式外，去年更透過拍攝微電影「你 就是自己的光」《向光篇-讓愛降臨》，以早產兒媽媽真人真事改編，內容探討懷孕婦女在職場上面臨工作、家庭照顧兩頭燒該如何因應，雇主又該如何包容與協助等真實議題，以提升各界對性別平等工作的認知，營造更友善職場的環境，影片並已上傳至勞動部官方YouTube頻道(https://www.youtube.com/watch?v=-tWRJmNjszk)，可隨時免費觀賞，亦可作為企業教育訓練的教材。

勞動部強調，雇主如有違反相關規定，勞工或求職者可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】、勞動部勞工申訴專區線上查詢申訴管道(https://www.mol.gov.tw/1607/28690/28700/nodelist)，或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

勞動部 性別歧視 懷孕 職場

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