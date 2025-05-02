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懷孕歧視3年開罰1225萬 勞動部：申請育嬰留停雇主做1件事恐踩紅線

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
針對職場懷孕歧視，勞動部3年總共開罰46件、1225萬元。本報資料照片
針對職場懷孕歧視，勞動部3年總共開罰46件、1225萬元。本報資料照片

職場中的懷孕歧視無所不在，根據勞動部統計，近三年因懷孕歧視違反「性別平等工作法」，總共有46件，開罰1225萬元。勞動部官員提醒，在求職者面試時，詢問對方是否有婚育計畫，或者在勞工申請育嬰留職停薪時，要求預先寫好離職單，都可能踩在觸法紅線上。

依「性別平等工作法」，雇主對求職者或受僱者的招募、進用、配置、考績、陞遷、薪資及解僱等，不得因性別或性傾向而有差別待遇，懷孕歧視也包含在內，罰鍰30萬元起跳，最重可罰到150萬元，還會公布違法雇主的姓名。

勞動部條平司司長黃維琛說明，懷孕就業歧視，是性別歧視的一種，根據2022年至2024年統計，各地方勞工行政主管機關受理「性別歧視」申訴案件總共564件，成立114件，占20%，總計開罰2329萬元；其中，因懷孕歧視成立的件數共46件，裁罰金額1225萬元。違法資訊可至違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統查詢。

他舉例，過去曾有勞工懷孕後，立刻告知公司，但從那天起無故被砍班，或被調整上班時段，安排到無法上班的時間；也曾有受僱者任職同一家事業單位長達3、4年，表現優異，卻在告知雇主懷孕後，被以「工作能力無法勝任」的理由解僱。

也有懷孕的求職者在面試時被問「是否懷孕」？雇主更明確表示「不會用懷孕的人」、「懷孕給公司帶來麻煩」，最後因懷孕因素而不錄用，黃維琛說，這些都是屬於懷孕歧視的典型態樣。

此外，也有幾種情況恐踩到觸法紅線。黃維琛說，像是求職者在面試時，被問到是否有結婚、生育規畫；勞工申請育嬰留職停薪時，若人資要求一併預先填寫離職單，理由就算是留停結束預計離職，就不用再回公司一趟辦手續，仍可能有違法之虞，他提醒，除非勞工本來就另有生涯規畫，主動提出要求，否則勞工申請留停須同時填離職單，致使勞工心生恐懼，並不適當。

性別歧視 懷孕 雇主

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