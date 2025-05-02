第一天上班就被罵…新人納悶原因 網見工作狂勸退

餐飲業本就操勞，火鍋、燒烤店更是辛苦！一名女網友在Dcard抒發心情，表示最近到連鎖火鍋店做工讀生，因為沒辦法承擔主要工作，只能在一旁負責雜事，沒想到因為餐具沒疊好導致老鳥撒了一地，詢問要不要幫忙卻被兇。委屈的她坦言「知道我是新人，我很樂意被使喚，畢竟我要學很多東西，不太了解對著我生氣是什麼意思」，貼文曝光後網友狂勸退「火鍋店和燒烤真的不要碰，超級操，而且大家的情緒很容易急躁」。

原PO剛到連鎖火鍋店做內場，且店內人手嚴重不足，第一天學了出湯底可以獨自出餐但動作偏慢，不收客時負責收餐具跟補備料。因為店內繁忙主管常把事情交代完就不見蹤影。某次，主管要她擺洗好的餐具，雖然說洗好就放籃子，事實上位置很小根本沒位置擺，她只好一直往上疊卻被外場搬餐具的同事抱怨「疊那麼高我要怎麼搬」。

她無奈道「我不知道怎麼回答」，也無法問主管因為對方很忙，洗碗機餐具不斷出來，她也只能趕快收拾歸位動作太慢就會卡住，沒想到同事搬餐具掉了一地，想要幫忙卻被對方用不耐煩的語氣拒絕，並很兇的要求重新「沖一沖就好」，事後還生氣的大力摔餐具，讓她在旁邊不知所措。對此她提問「我需要改善什麼嗎」，表示之前做過服務台、百貨公司，都覺得還能適應，這次卻非常挫折。

貼文下方不少過來人分享經驗與看法，「可能是她覺得煩躁吧，有的人情緒上來就會大力的摔東西」、「餐飲很多老鳥不耐煩是常態，本來就很忙如果還被干擾一定多少會這樣」、「廚房內場，很多脾氣很差」、「因為在環境、壓力、過去生活經驗沒有接觸到的時候，腦袋會無法運轉」、「打工那麼多，不要給自己找氣受」、「我認為不用往心裡去，人在累在忙的時候口氣差，大不了就辭職不用內耗」。