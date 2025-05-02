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南市議員揭勞工求助竟被回「那可以換工作」？勞工局長回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗霖上午在議會質詢指出，近來社群上流傳台南就業環境差。有網友向勞工局反映遇到慣老闆，結果勞工局回應「那你可以去找別的工作，勞基法已經很保護勞工了」，勞工局長王鑫基說如果是真的，同仁就要檢討改進，但應不至於如此「直白」。記者吳淑玲／ 翻攝
台南市議員李宗霖上午在議會質詢指出，近來社群上流傳台南就業環境差。有網友向勞工局反映遇到慣老闆，結果勞工局回應「那你可以去找別的工作，勞基法已經很保護勞工了」，勞工局長王鑫基說如果是真的，同仁就要檢討改進，但應不至於如此「直白」。記者吳淑玲／ 翻攝

台南市議員李宗霖今天在市議會勞工局業務報告中指出，近日社群平台流傳不少對台南就業環境的負面評價。有民眾向市府反映遭遇慣老闆，卻接獲勞工局回應「那你可以去找別的工作，勞基法已經很保護勞工了」，甚至有人聽聞「我們查了你可能會沒工作」的說法，讓勞工感到心灰意冷。

對此，勞工局長王鑫基回應表示，若相關言論屬實，局內人員確實應檢討改進。但他也強調，勞工局平時與勞工夥伴互動不至如此直白無禮，局方一貫精神就是致力照顧勞工。

李宗霖強調，這些願意鼓起勇氣向政府求助的勞工，應該獲得更多同理與支持。他呼籲勞工局加強教育訓練，以和緩言語與積極態度應對求助個案。

李宗霖也指出，近來他接獲不少遭欠薪、離職後反遭提告的勞工陳情。部分企業不僅拖欠薪資，還對離職員工提起訴訟，導致勞工既要煩惱生計，又陷入訴訟壓力。他質疑，勞工局雖曾派員勞檢，但遭雇主拒絕配合，最終僅輕罰3萬元，處理態度是否過於消極。

對此，王鑫基回應，勞工局已實地了解，對於違法情節，將依法開罰，若企業拒絕檢查，更將加重處分。他也強調，個案情況複雜，勞工局會透過律師等方式提供必要協助，爭取勞工應有權益。

李宗霖強調，無論是長期被詬病的保全人員勞動條件，或未來因外貿衝擊可能導致的失業潮，勞工局都應高度關注。他要求局方確保本市勞動條件合法，並提升留在台南工作的誘因；同時在勞工遭遇不當對待時，應即時介入、提供實質協助，真正成為勞工的堅強後盾。

勞工局 台南

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