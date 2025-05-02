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起薪4萬都是假？他面試15間一半未達標 苦主共鳴：檢舉也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友爆料面試時發現多數公司起薪與求職網不符。 示意圖／ingimage
一名網友爆料面試時發現多數公司起薪與求職網不符。 示意圖／ingimage

說好的4萬？一名網友在Dcard吐槽，近期面試了多間公司，明明職缺上都寫月薪4萬，實際面試時卻又不同，不滿的他忍不住抱怨，前輩們總愛酸年輕人吃不了苦只想坐辦公室，公司卻又工作繁瑣還報價不實。

原PO以「企業徵才最大的謊言」為題發文，表示不少公司都以「月薪4萬元以上」為噱頭徵才，實際上面試快15間公司有一半都沒達標。他補充，基本上90%都是傳產，能夠如實開超過4萬的都是園區的科技公司，而且還包含一堆福利跟分紅。對此，他開酸「不是年輕人怕累怕髒只想坐辦公室」，直言是多數公司工作量大又制度差，還開最廉價的薪水。

貼文曝光後引起不少苦主共鳴，「上面開3萬8到5萬，實際去談說試用期3萬2」、「面試了一間數字網上面寫薪資4萬，面試時說是39800加班後會到4萬」、「寫經常薪資4萬，38200加1800餐費剛好40000」、「遇過面議核薪下來28K的，還有40K要你一直降到32K的」、「檢舉也沒用，一堆公司都寫面議，最後核薪下來都37左右而已」。還有網友諷刺道，「台灣老闆：我們要用最低工資請到最好的人才」、「面試一間辦公室很擠也很亂的公司，老闆說年輕人不要只想在漂亮的地方工作」。

但也有人分享開價比預期高的經驗，「寫35000以上，實際我去面核薪60000，我覺得可能只是你不是他們要找的學經歷」，還有人曾去面試35K到60K的職缺，起初認為這薪資範圍太大，沒什麼希望談高，結果核薪出來開56k。

職缺 薪資 面試

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