公部門社工加薪6600人受惠 保護性社工調薪後每月4.6萬

社工是撐起社會安全網的關鍵人力，衛福部社工司今公布，114年「聘用社工」及「社安網專業人員」調薪至4萬2742元至4萬6176元不等，且自今年1月生效，將回溯補足薪資，預計6600人受惠。社工司副司長楊雅嵐表示，聘用社工及社安網約聘社工，均為廣義公務人員，每年隨軍公教調薪調升薪資，社工司昨已發文要求地方政府盡快發放。

社工依照聘用情況，有不同身份。除民間社工外，公部門社工分為聘用社工及社安網社工。聘用社工是指地方政府社會局處聘用的社工人員；社安網社工則是為執行社安網各項策略，以約聘方式聘用的社工人員。

楊雅嵐指出，為強化社會安全網，109年起行政院核定計畫積極補實社工人力，並結構性改善社工人員薪資待遇，專案核定聘用社工人員薪點折合率從每點124.7元，調高至每點130元；保護性社工心點折合率則調升至113.6件，並持續配合軍公教調幅，111年及113年均調升薪資。近期接獲行政院調升軍公教人員待遇，故發文地方政府宣布調升社工薪資。

調薪後，聘用社工薪資由4萬1528元，調整至4萬2742元；保護性社工由4萬4896元調升至4萬6176元。楊雅嵐表示，依聘用社工人員俸點不同，每人每月大約增加1214元至2066元間。另，114年「補助民間社工薪資」配合軍公教調幅加薪3%，社工人員起薪自3萬7765元調整為3萬8898元，社工督導起薪自4萬4239元調整為4萬5566元。

衛福部長邱泰源肯定第一線社工人員的貢獻與辛勞，透過改善待遇提升社工整體薪資，搭配層級性訓練及督導支持，促進社會工作專業人才久任，減少人員流動，激勵投入社會工作的意願，培養永續人力，強化整體人力資源體系的穩定及效率。邱泰源說，社工累積服務經驗與專業度，提高基層服務品質，進而強化對弱勢族群的支持，健全社會福利體系，落實強化社會安全網。