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比照軍公教調薪 社工、社安網人員6600人受惠

中央社／ 台北1日電

軍公教今年調薪3%，衛福部今天指出，今年度聘用社工人員及社會安全網專業人員，亦比照調薪為新台幣4萬2742元至4萬6176元，並追溯自今年元旦起生效，計約6600人受惠。

行政院長卓榮泰去年宣布，同意114年軍公教員工待遇調升3%，並拍板政府約僱與約用等人員月薪應高於最低工資1.1倍、約新台幣3萬1449元。

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今天接受媒體說明，聘用社工人員及社會安全網專業人員多為政府部門約聘僱，屬於廣義公務人員；因近日接獲行政院公文通知，再次調增今年度軍公教員工待遇，因此調高其薪點折合率，並追溯自今年1月1日起生效，計約6600人受惠。

針對薪資調整，楊雅嵐說明，聘用社工薪資由4萬1528元（每點140.3元）調整為4萬2742元（每點144.4元）；保護性社會工作人員由4萬4896元（每點143.9元）調整為4萬6176元（每點148元）。且依聘用社工人員俸點不同，每人每月大約增加1214元至2066元。

有關114年「補助民間社工薪資」，楊雅嵐指出，日前已宣布配合軍公教調幅加薪3%，社工人員起薪自3萬7765元調整為3萬8898元（每月增加1133元），社工督導起薪自4萬4239元調整為4萬5566元（每月增加1327元）。

衛福部長邱泰源透過新聞稿表示，肯定第一線社工人員的貢獻與辛勞，盼透過改善待遇，提升社工整體薪資，搭配層級性訓練及督導支持，促進社會工作專業人才久任，減少人員流動，亦激勵投入社會工作的意願，培養永續人力，強化整體人力資源體系的穩定及效率。

邱泰源指出，盼助社工累積服務經驗與專業度，提高基層服務品質，進而強化對弱勢族群的支持，健全社會福利體系，落實強化社會安全網。

工人 社工 軍公教

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